ثغرة جديدة🤯 فتح بكجات كتير وطرق تحميل خيال 10000 كوينز مجانا🔥بطريقة مضمونة !! بيس 2024 موبايل😍eFootball 2024 Mobile

لعبة بيس موبايل، تعد واحدة من اشهر العاب كرة القدم الخلوية علي الهواتف المحمولة، اصدرتها شركة كونامي في الاونة الاخيرة لجعلها اقوي لعبة الكترونية كروية في ملاعب افتراضية علي منصات تحميل التطبيقات، تمكنت شركة konami من تفوقها علي نفسها من اداء حركي داخل الملاعب واداء رسومي مبهر لنجوم كرة القدم، يمكنك الان تحميل لعبة eFootball من خلال منصة Google play وتسجيل الدخول باستخدام حساب الفيسبوك الخاص بك او من خلال ايميل Gmail، وبدء مغامرات الساحرة المستديرة والاستمتاع بأقوي العروض والهدايا الحديثة من لعبة eFootball Club.

فعالية 3.4.0 الجديد اخر تحديثات eFootball الان

انحدر مستوي تقييم لعبة بيس موبايل علي منصة جوجل بلاي في الفترة الاخيرة، وكان هذا بسبب عدم رغبه شركة Konami في منح هدايا للمستخدمين من نجوم ومحترفين كرة القدم، وبسبب التقييم الاخير تقرر شركة كونامي بتفجير اكبر مفاجاءة من احداث بيس موبايل وهي فعالية BLUE LOCK الجديدة، حيث تعاقدت اللعبة مع الأنمي الشهير بلو لوك الي يعرض الان علي التلفاز، وفي هذا الحدث يمكنك بعد تثبيت التحديث الاخير للعبة استلام اربعة من اساطير كرة القدم بصورة مجانية تماماً فور تحميلك اخر اصدار، ويمكنك استغلال اقوي فعالية تم الترويج لها علي الاطلاق للأستمتاع بأقوي نجوم فريق Arsenal وكذلك فريق Intermilan وغيرهم من النجوم المنتظرين.

تحديثات اصدار 3.4.0 وطريقة استلام كوينزات مجانية

يمكنك الان استلام العديد من الكوينزات المجانية من لعبة بيس موبايل، وذلك من خلال حملة تسجيل الدخول اليومي، يمكنك الان فتح اللعبة بصورة دورية في صباح كل يوم لاستلام العديد من الهدايا المختلفة وبعد كل يومين يمكنك جمع 50 كوينز مجاناً اي ما يعادل 200 كوينز اسبوعياً، يمكنك الاحتفاظ بهم حتي تستغلهم في فتح بكدجات HighLight و التعاقد مع الحزم الاسطورية النادرة.

طريقة تحميل اخر اصدار من لعبة eFootball الان 3.4.0

يمكنك الان تثبيت اخر تحديث من لعبة بيس موبايل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية: