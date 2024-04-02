تردد قناة الهداف الرياضية الجزائرية على النايل سات وخطوات استقبالها 2024

انتشرت قناة الهداف El Hadaf TV الجزائرية لدى عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، وأصبحت واحدة من أفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي، ويرجع ذلك في التغطية الممتازة التى تقوم بها القناة للأحداث الرياضية الهامة مثل الدوري العام الجزائري والمنتخب الوطني، بالإضافة إلى مباريات كأس الأمم الأفريقية، بواسطة نخبة متميزة من الإعلاميين والرياضيين في الجزائر.

تردد قناة الهداف الجزائرية على النايل سات

يمكن استقبال قناة الهداف الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه من برامج وتحليلات للدوري الجزائري والفرق الجزائرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وغيرها عبر التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 10922 عمودي 27500 7/8

خطوات استقبال تردد قناة الهداف الجزائرية

تعرض قناة الهداف العديد من الأحداث الرياضية عبر القناة بجودة عالية مما يجعلها الاختيار المناسب لمحبي كرة القدم لذا يمكن استقبال القناة عبر الخطوات التالية:

الضغط على زر قائمة (Menu ).

إختيار التركيب والضغط OK

ادخل الرقم السري المكون من (0000).

ادخل على قائمة الترددات.

الضغط OK

اختر إضافة التردد الخاص بقناة الهداف الجزائرية.

إختيار اللون الأحمر الذي يعني إضافة.

حدد القمر الصناعي الذي تريد ضبط تردد القناة عليه وهو القمر (نايل سات).

اختر إضافة باللون الأحمر وأدخل التردد والمعلومات المطلوبة كما في الجدول السابق (الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).

اضغط على زر البحث.

انتظر حتى ينتهي البحث.

سيظهر أمامك قناة الهداف.

قناة الهداف الرياضية

تتميز القناة بمشاهدة عالية من قبل محبي الرياضة في الجزائر والوطن العربي حيث تتميز بالمواصفات التالية: