“الحجز من هنا nid-moi.gov.iq“ خطوات حجز البطاقة الوطنية العراقية 2024 الأوراق والمستندات المطلوبة

بإمكان جميع المواطنين المتواجدين في العراق حجز البطاقة الوطنية العراقية تساعدهم في مختلف جوانب الحياة الهامة وتسهل عليهم التعامل مع كافة المعاملات الرسمية، تلك الوثيقة هي بطاقة الوطنية العراقية، التي تلعب دوراً حيوياً في حياة المواطن العراقي، حيث تمكنه من السفر والتنقل بين المناطق والتعلم والتوظيف وغيرها من الأمور الحياتية الضرورية.

خطوات حجز البطاقة الوطنية العراقية 2024

إليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية العراقية 2024:

زيارة موقع إدارة الشؤون الخاصة بالبطاقة الوطنية الإلكترونية.

اختيار خيار “البطاقة الوطنية” من القائمة الرئيسية.

النقر على أيقونة “التسجيل الإلكتروني” للبدء في عملية التسجيل.

قراءة ومتابعة التعليمات المقدمة من خلال النقر على أيقونة “التعليمات”.

ملء جميع المعلومات الأساسية المطلوبة بعناية.

النقر على زر “إرسال” لإتمام عملية التسجيل، والتأكد من تسجيل رقم الهاتف لاستلام رسالة نصية للتحقق.

الأوراق والمستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية

لكي نتمكن من استخراج البطاقة الوطنية والتعامل معها بشكل فعّال، هناك مستندات أساسية ضرورية يجب توفيرها وفقاً لما يلي من ادارة شؤون البطاقة الوطنية في العراق:

نسخة أساسية وصورة منها لوثيقة تثبت الهوية الشخصية، مثل بطاقة الهوية القديمة أو جواز السفر.

وثائق تثبت الجنسية العراقية، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر العراقي.

بطاقة سكن تثبت العنوان الحالي للفرد.

صور شخصية بحجم 4 × 6 سم، والتي يجب أن تكون عددها اثنين.

وصل رسمي يثبت دفع الرسوم المقررة، والتي تبلغ 5000 دينار عراقي.

من خلال توفير هذه المستندات، يمكن للفرد البدء في عملية استخراج البطاقة الوطنية والتعامل معها بشكل فعّال لتلبية احتياجاته ومتطلباته الشخصية والرسمية.