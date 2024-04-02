ألحق عروض العيد ايفون ١٥ برو ماكس متوفر بالتقسيط بفائدة 0% من أمازون السعودية لا تفوتكم الفرصة

من أفضل وأحدث الجوالات التي قدمتها شركة أبل الأمريكية ايفون 15 برو ماكس، حيث يحتوي على مواصفات رائعة تنافس معظم الهواتف الرائدة، حيث يأتي بشاشة اموليد 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120هرتز مع حواف قليل جداً، الهاتف يجعلك تحصل على أقوى أداء بفضل معالج أبل الأحدث الـ A17 Pro بتكنولوجيا الـ 3 نانو، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية.

سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية

سوف نتعرف معكم اليوم على سعر الهاتف بالتقسيط وقيمة القسط الشهري له من خلال السطور التالية وهو كما يلي:-

سعر iPhone 15 pro max قبل الخصم 6699 ريال سعودي. أما سعر الجوال بعد الخصم يبلغ 5799 ريال سعودي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة مع خصم 13%. قيمة القسط الشهري للهاتف 483.25 ريال سعودي لمدة 12 شهر بفائدة صفر %. كما تمنحك أمازون خدمة الإرجاع المجاني والتوصيل المجاني في خلال ساعات من طلب المنتج. يمتلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية تأتي بسعة 512 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية تأتي بسعة 8 جيجا بايت.

مواصفات كاميرات iPhone 15 pro max

سوف نتعرف على مواصفات كاميرات الهاتف الممتازة وهي كما يلي:-

الكاميرا الأمامية للجوال تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وتدعم الاوتوفوكس، وتوجد بها عدسة خاصة بالعزل وبصمة الوجه.

أما الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجابكسل وهى الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS.

أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 5X.

الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، كما يوجد فلاش من نوع ليد فلاش.

مميزات هاتف ايفون 15 برو ماكس

يحتوي الهاتف على بعض المميزات الرائعة التي تجعله يحتل مكانه كبيرة بين الهواتف الرائدة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-