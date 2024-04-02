مقرمش وألذ من المحلات.. .. طريقة عمل بسكويت العيد 2024 في المنزل بمقادير بسيطة جدا

مع ارتفاع أسعار البسكويت خلال موسم عيد الفطر في عام 2024، يمكن أن يكون البحث عن طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل بديلاً مواتيًا للعديد من النساء، حيث يمكن أن يكون ذلك وسيلة للتوفير على المصروفات، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون لديهن الرغبة في تحقيق نفس طعم وجودة البسكويت الجاهز، مما يدفعهن لمحاولة تحضيره في المنزل.

طريقة عمل بسكويت العيد 2024

شهدت طريقة عمل بسكويت العيد 2024 زيادة في الاهتمام خلال الفترة الأخيرة، حيث تحتوي المكونات الأساسية على:

2 كوب من الزبدة المملحة، يُفضل أن تكون باردة.

2 كوب من السكر البودرة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (البيكنج بودر).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات طريقة عمل بسكويت العيد

إليكم خطوات طريقة إعداد بسكويت العيد بنكهة لذيذة تشبه تلك الموجودة في أشهر محلات الحلويات:

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة والسكر البودرة حتى يصبح المزيج كريمياً.

ثم أضيفي البيض والفانيليا، واخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، مسحوق الخبز، والملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط الزبدة والسكر البودرة، واخفقي حتى تتكون عجينة.

غطّي العجينة واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخّني الفرن إلى 180 درجة مئوية، وابدئي بعجن العجينة قليلاً، ثم إفرديها ورشيها بالدقيق الأبيض.

اقطعي العجينة إلى أشكال بواسطة قطاعة بسكويت أو كوب.

ضعي البسكويت على صينية خبز مبطنة بورق زبدة، واخبزيه لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح ذهبياً فاتحاً.

اتركي البسكويت ليبرد تماماً على رف التبريد قبل تقديمه.

تتيح لك هذه الطريقة الاستمتاع ببسكويت العيد بنفس الطعم والجودة التي تجدها في أشهر محلات الحلويات.