أفضل الدعاء في رمضان 1445.. ردودها كثيرًا

يبحث الكثير المسلمين والمسلمات خاصة في شهر رمضان على أفضل دعاء في رمضان المستحب والمستجاب كي يتطهرون كل ذنوبهم، فالدعاء من أفضل العبادات المهمة في الحياة بأكملها ليست مقتصرة على شهر رمضان فقط، فالدعاء يغفر الذنوب وهو وسيلة من وسائل التقرب من الله، فالأدعية تساعد المسلمين أن يستمروا في الصلاه و الصوم وعمل الخير والأعمال الصالحة.

أفضل دعاء في رمضان 1445

اليكم أفضل دعاء في رمضان التي تساعد كل مسلم أن يتقرب من الله وطلب المغفرة والرحمة ودخول الجنة، سنقدم لكم بعض الأدعية القصيرة:

اللهم بلغنا رمضان.

اللهم أعنا على صيام رمضان

واجعل رمضان شهر خير وبركة يا الله.

اللهم اغفر لي وارحمني في رمضان.

اللهم بارك لنا في رمضان وفي أعمالنا.

أدعية لشهر رمضان