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أفضل الدعاء في رمضان 1445.. ردودها كثيرًا
يبحث الكثير المسلمين والمسلمات خاصة في شهر رمضان على أفضل دعاء في رمضان المستحب والمستجاب كي يتطهرون كل ذنوبهم، فالدعاء من أفضل العبادات المهمة في الحياة بأكملها ليست مقتصرة على شهر رمضان فقط، فالدعاء يغفر الذنوب وهو وسيلة من وسائل التقرب من الله، فالأدعية تساعد المسلمين أن يستمروا في الصلاه و الصوم وعمل الخير والأعمال الصالحة.
أفضل دعاء في رمضان 1445
اليكم أفضل دعاء في رمضان التي تساعد كل مسلم أن يتقرب من الله وطلب المغفرة والرحمة ودخول الجنة، سنقدم لكم بعض الأدعية القصيرة:
- اللهم بلغنا رمضان.
- اللهم أعنا على صيام رمضان
- واجعل رمضان شهر خير وبركة يا الله.
- اللهم اغفر لي وارحمني في رمضان.
- اللهم بارك لنا في رمضان وفي أعمالنا.
أدعية لشهر رمضان
- اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.
- اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.
- اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.
- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خيرٍ سبيلًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
- يارب اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكورا، وَذَنبي فيهِ مَغفُورا، وَعَمَلي فيهِ مَقبُولاً، وعيبي فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ.