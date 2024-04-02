معلومات تردد قناة الرسالة الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

قناة الرسالة تعتبر وجهة مميزة للمشاهدين الباحثين عن المحتوى الإسلامي، تتميز القناة بأنها متخصصة في عرض البرامج الدينية، وتسعى جاهدة لنشر قيم الوسطية والاعتدال في الدين، بث القناة يتم بشكل مجاني وبدون تشفير على مدار الساعة، حيث تقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من البرامج الدينية التي تشمل فتاوى إسلامية وتعليم أسس الدين الإسلامي، بفضل هذا التنوع والجودة، تسهم قناة الرسالة في إثراء المحتوى الديني وتوفير مصدر موثوق للتعلم والاستفادة من العلوم الدينية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الرسالة إضافة للمحة سريعة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الرسالة ومحتواها

قناة الرسالة تعد جزءاً من مجموعة قنوات روتانا التلفزيونية التي تأسست عام 2006، وهي من بين القنوات الفضائية التي يمتلكها صاحب السمو الملكي الأمير السعودي الوليد بن طلال، تتخصص القناة في عرض البرامج الدينية الإسلامية، حيث تسعى جاهدة لنشر القيم الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي بمنهج كتاب الله وسنة رسوله الكريم، يقدم البرامج مجموعة من الشيوخ وعلماء الدين الإسلامي الذين يناقشون الأسس الإسلامية في مختلف جوانب الحياة، سواء الأسرية، التربوية، أو الاجتماعية، بهدف تربية جيل جديد على قيم ومبادئ الدين الإسلامي.

تتميز قناة الرسالة بتقديم مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج الدينية، التي تغطي جميع جوانب الدين الإسلامي، بما في ذلك تفسير كتاب الله وسنة رسوله الكريم، من خلال تفسير الأحاديث الصحيحة وشرحها للمشاهدين، يعمل على إعداد وتقديم هذه البرامج مجموعة من العلماء المتخصصين في الدين الإسلامي، مما يجعلها مصدراً موثوقاً للتعلم والتثقيف الديني للمجتمع العربي بشتى فئاته وفئاته العمرية المختلفة.

تردد قناة الرسالة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Al Resalah” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة الرسالة مشاهدتها عبر التردد التالي:

التردد: 12226

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة الرسالة في قائمة القنوات تحت اسم “Al Resalah”.