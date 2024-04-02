شاهد مسلسلات رمضان واضبط تردد قناة أون دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

قناة أون دراما ليست مجرد قناة مسلسلات مصرية عادية، بل هي محطة تلفزيونية تثبت قوتها وجدارتها منذ بداية بثها، تتميز القناة بتقديم مسلسلات على مدار الساعة دون انقطاع، حيث تسعى دائماً إلى التجديد والابتكار في محتواها، تنقل أون دراما مزيجاً متنوعاً من المسلسلات القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عروض حصرية تجذب جمهوراً واسعاً من المشاهدين، بفضل هذا التنوع والجودة، أصبحت أون دراما واحدة من أهم المنصات التي تقدم الدراما في مصر والوطن العربي، وتستحق بالتأكيد المتابعة من قبل عدد كبير من الجمهور، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة أون دراما إضافة للمحة سريعة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة ON Drama ومحتواها

قناة ON Drama التابعة لمجموعة قنوات أون الفضائية، تمثل نموذجاً للنجاح في عالم الدراما التلفزيونية المصرية، حيث تتخذ من القاهرة مقراً لها، تمتاز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية، وتعرضها على مدار اليوم لتلبية احتياجات واختيارات المشاهدين في الوقت المناسب لهم، يضع الفريق العامل في القناة جهوداً كبيرة في تقديم أعمال درامية جديدة، بالإضافة إلى إعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحمل ذكريات مميزة للمصريين بهدف تلبية مختلف الأذواق وكسب انتباه وتفاعل الجمهور في مصر والعالم العربي، وقد حققت القناة مكانة متميزة بين القنوات الدرامية الأخرى، بفضل جهودها المستمرة في تقديم تجارب مشاهدة ممتعة ومحتوى يعكس تطلعات المشاهدين ويثري تجربتهم الفنية.

تردد قناة أون دراما الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “ON Drama” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة أون دراما مشاهدتها عبر التردد التالي:

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة أون دراما في قائمة القنوات تحت اسم “ON Drama”.