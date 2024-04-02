متاح هنا.. رابط استخراج أرقام التاسع اليمن 2024 بالاسم جميع المحافظات عبر موقع وزاره التربيه والتعليم اليمنيه

نقدم لكم رابط استخراج أرقام التاسع اليمن 2024 بالاسم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم باليمن بالإعلان عن رابط إلكتروني للحصول على أرقام الجلوس الصف التاسع بدلًا من التوجه إلى المدارس والإدارات والتزاحم هناك حتى يتمكن الطلاب من دخول الامتحانات، ومن خلال الأسطر التالية سوف تستعرض تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

رابط استخراج أرقام التاسع اليمن 2024 بالاسم

أتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية للطلاب رابط استخراج أرقام التاسع اليمن 2024 بالاسم، فيمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوسهم عن طريق الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية من هنا .

انقر بعد ذلك على القائمة الرئيسية.

قم بالنقر على الإدارة العامة للاختبارات.

اضغط على تحديد أرقام الجلوس.

حدد الصف التاسع الثانوي.

أدخل اسم الطالب رباعيًا.

قم بالنقر على أيقونة أظهر رقم الجلوس.

سوف تظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل المتعلقة بالطالب ورقم جلوسه.

الأوراق والمستندات المطلوبة لدخول امتحان الصف التاسع الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم باليمن بعض الأوراق والمستندات للتسجيل في امتحان التاسع الثانوي وهي على النحو التالي:

صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4×6.

شهادة ميلاد الطالب.

بطاقة الهوية الوطنية للطالب.

سداد الرسوم المقررة لدخول الامتحان.

جدول امتحانات الصف التاسع الثانوي باليمن 2024

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن جدول امتحانات التاسع الثانوي على النحو التالي: