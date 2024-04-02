رابط الإستعلام عن أرقام جلوس الثالث الثانوي في اليمن 2024

تحظى الثانوية العامة في اليمن باهتمام بالغ من قبل الطلبة والطالبات، لما لها من أهمية في تحديد مستقبل الطلبة الأكاديمي، ويسعى الطلبة إلى الإستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بهم، قبل الإمتحانات بوقت كاف، وفي هذا المقال سوف نستعرض طريقة استخراج رقم الجلوس الخاص بالطلبة والطالبات عبر الموقع الرسمي.

الإستعلام عن رقم الجلوس في اليمن 2024

يمكن للطلبة والطالبات باليمن الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية اليمنية، حيث في بعض الحالات يكون رَقَم الجلوس غير متاح بسبب الفقد أو النسيان، لذا يمكنك للطلبة الحصول على رَقَم الجلوس عن طريق الخطوات السهلة التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

تحديد الفصل الدراسي للعام (2024/2023).

اضغط على مكان رَقَم الجلوس.

كتابة الإسم بكل دقة كما هو موجود ومدون بشهادة الميلاد.

مراعاة الدَّقَّة الإملائية بكتابة الهمزات بكل دقة حتى تتم عملية الوصول إلى الرقم بنجاح.

الضغط على البحث عن رقم الجلوس.

ستظهر البيانات مباشرة إذا كانت دقيقة.

اطبع بياناتك، ورقم جلوسك.

تجنب الأخطاء الشائعة مثل (إدخال رقم الجلوس بشكل غير صحيح، أو اختيار الشعبة أو السنة الدراسية بشكل خاطئ – أو كتابة الإسم بشكل غير دقيق).

رابط معرفة أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

يمكن للطلبة والطالبات معرفة أرقام الجلوس الخاصة بهم بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات وإدخال البيانات الدقيقة وفقا للخطوات السهلة التالية: