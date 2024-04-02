صينية البطاطس بالفراخ فى الفرن بالطعم الاصلى بتاع زمان من حلاوتها مش هتبطلى تعمليها

تعتبر صنية البطاطس بالفراخ من الأطباق الرئيسية الشهية والمحببة لدى الكثيرين، فهي تجمع بين مكونين أساسيين في المطبخ العربي، وهما البطاطس والدجاج وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وتنوع طرق تقديمها، مما يجعلها مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

مكونات صنية البطاطس بالفراخ

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى قطع

1 كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

2 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة صغيرة كمون

1 كوب عصير طماطم

1 كوب ماء

طريقة تحضير صنية البطاطس بالفراخ

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. قومي بتتبيلة الدجاجة بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر والكمون. قومي بتسخين زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم اقلي الدجاجة في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيًا. بعد ذلك يتم تشويح البصل والثوم وأضيفي البصل والثوم إلى المقلاة وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيا. أضيفي البطاطس إلى المقلاة وقلّبي حتى تتجانس مع باقي المكونات. أضيفي عصير الطماطم والماء إلى المقلاة. غطّي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة. قومي بنقل المكونات إلى صينية فرن اخبزي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة أخرى حتى تنضج البطاطس. قدمي الصينية ساخنة مع سلطة خضراء.

نصائح لنجاح الوصفة