هاتف اوبو رينو 11 : أفضل موبايل تطلقه شركة اوبو oppo بسعر خارج الوصف

أعلنت شركة أوبو عن عزمها طرح هاتف اوبو رينو 11 قريبا في جميع الأسواق حتى يقوم بالمنافسه مع الهواتف الذكية في الفئة العليا والمتوسطة، حيث انه يتمتع بكاميرا تنافسية، كما أنه يحتوى على معالج Dimensity 8200، تحتوي الشاشة على تحديث جديد وهو 12 خ هيرتز يعمل على منحك تجربة مميزة وفريدة من نوعها ولمزيد من التفاصيل يمكنك متابعة السطور القادمة.

مواصفات هاتف اوبو رينو 11 oppo Reno 11 pro 5g

يحتوي الهاتف على شريحتين nano sim وتقنية nfc,ir blaster.

الكاميرا مزوده بثلاث كاميرات بدقه8و 32 و 50 ميجا بيكسل.

سعة الذاكرة 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت مع ذاكرة بحجم 12 جيجا بايت الوصول العشوائي.

ساعة البطارية 4600 ملي أمبير.

دقة الشاشة 1080*2412.

نظام التشغيل هو نظام اندرويد 14.

مميزات هاتف Oppo Reno 12 pro 5 g

يتمتع هاتف اوبو رينو 11 بالكثير من المميزات ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

يحتوي الهاتف على مستشعر للبصمة كما انه مدمج مع الشاشة.

يتوفر الهاتف باللونين الأبيض والرمادي.

يوفر الهاتف معظم مستشعرات التسارع والجيروسكوب والبوصلة.

يتميز بان اصدار البلوتوث لديه 5.3 مع وجود مميزاتA2DP,LE aptx HD.

عيوب هاتف اوبو رينو 11 oppo reno 22 pro 5g

يوجد هاتف اوبو رينو 11 oppo reno 22 pro 5g بعض العيوب معا نتعرف عليها فيما يلي: