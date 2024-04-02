تكنولوجيا
هاتف اوبو رينو 11 : أفضل موبايل تطلقه شركة اوبو oppo بسعر خارج الوصف
هاتف اوبو رينو 11
أعلنت شركة أوبو عن عزمها طرح هاتف اوبو رينو 11 قريبا في جميع الأسواق حتى يقوم بالمنافسه مع الهواتف الذكية في الفئة العليا والمتوسطة، حيث انه يتمتع بكاميرا تنافسية، كما أنه يحتوى على معالج Dimensity 8200، تحتوي الشاشة على تحديث جديد وهو 12 خ هيرتز يعمل على منحك تجربة مميزة وفريدة من نوعها ولمزيد من التفاصيل يمكنك متابعة السطور القادمة.
مواصفات هاتف اوبو رينو 11 oppo Reno 11 pro 5g
- يحتوي الهاتف على شريحتين nano sim وتقنية nfc,ir blaster.
- الكاميرا مزوده بثلاث كاميرات بدقه8و 32 و 50 ميجا بيكسل.
- سعة الذاكرة 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت مع ذاكرة بحجم 12 جيجا بايت الوصول العشوائي.
- ساعة البطارية 4600 ملي أمبير.
- دقة الشاشة 1080*2412.
- نظام التشغيل هو نظام اندرويد 14.
مميزات هاتف Oppo Reno 12 pro 5 g
يتمتع هاتف اوبو رينو 11 بالكثير من المميزات ومن أهم هذه المميزات ما يلي:
- يحتوي الهاتف على مستشعر للبصمة كما انه مدمج مع الشاشة.
- يتوفر الهاتف باللونين الأبيض والرمادي.
- يوفر الهاتف معظم مستشعرات التسارع والجيروسكوب والبوصلة.
- يتميز بان اصدار البلوتوث لديه 5.3 مع وجود مميزاتA2DP,LE aptx HD.
عيوب هاتف اوبو رينو 11 oppo reno 22 pro 5g
يوجد هاتف اوبو رينو 11 oppo reno 22 pro 5g بعض العيوب معا نتعرف عليها فيما يلي:
- هاتف اوبو رينو 11 غير مزود بسماعات ستيريو.
- الهاتف ليس مقاوما للماء وايضا الغبار حيث لا يحتوي على المعايير المعتمدة في مقاومة الغبار والماء.
- لا يكون الهاتف بتدعيم كارت الذاكره.
- لم يتم طرح سعر هاتف اوبو رينو 11 في الأسواق المصرية حتى الآن ولكن سعر العالمي أصبح 480 دولار أمريكي.