تنزيل تطبيق واتساب بلس الذهبي ضد الحظر اصدار 2024 .. اطــلاق ميزة وخفايا في التحديث الأخير اكتشـفه بنفسك

تطبيق واتساب بلس هو من التطبيقات التي تنال شعبية كبيرة فهو ينال شعبية كبيرة، كما أنه يمتلك مجموعة كبيرة من المميزات، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من التحديثات التي زادت من شعبية التطبيق بشكل كبير، وبعد تحميل التطبيق يمكن تسجيل الدخول عليه وبداية استخدام التطبيق بسهولة فهو سهل التحميل والاستخدام.

تطبيق واتساب بلس

يبحث العديد من الأشخاص عن تطبيق واتساب بلس فهو واحد من التطبيقات التي تكتسب شهرة كبيرة لما يوفره من الكثير من المميزات المختلفة، وما يميز التطبيق أنه لا يتطلب منك البحث عن التحديث الجديد بل هو ينقلك إلى التحديث الجديد بشكل مباشر من خلال إعدادات التطبيق.

فهو يحتوي على وضع يمكن من خلاله قفل الواتساب عبر استخدام البصمة والخيارات المختلفة مع إمكانية استخدام النقش، يحتوي على اشعارات تنبهك في حالة مشاهدة الحالة أو عندما يقوم أحد الأشخاص بتغيير خلفية الصورة الخاصة به، مع إمكانية إيقاف التطبيق في حالة رغبتك في ذلك من خلال الضغط على الزر الذي يوجد أعلى الشاشة.

طريقة تحميل تطبيق واتساب بلس

التطبيق يحتوي الكثير من المميزات المختلفة لذلك يرغب الكثير من الأشخاص في تحميله فهو يمكن من خلاله متابعة الحالة كما يرسل إشعار عندما يقوم شخص آخر بتغيير حالته، مع إمكانية إرسال الملفات من خلال المشاركة مع الأصدقاء، ولتحميل التطبيق يمكن إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في تحميله بخطوات بسيطة ومحددة، عبر إتباع التالي: