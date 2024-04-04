اليكـــم منظومة الأغراض الشخصية لـ حجز العملة الاجنبية مصرف ليبيا المركزي | رابط حجز 4000 دولار 💵
منظومة الأغراض الشخصية
يمكن التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا ليتم حجز 4000 دولار وذلك بناء على ما تم إصداره من قبل البنك المركزي بحيث يمكن الحصول على عملات أجنبية من خلال تلك المنظومة وعبر مصرف ليبيا ولكن ذلك يعتمد على مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها صرف ذلك المبلغ، ولكن تنطبق عليهم الشروط يمكنهم الحصول على ذلك المبلغ.
أسس الحصول على منظومة الأغراض الشخصية
طرح مصرف ليبيا رابط ستتم من خلاله التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية بحيث يتم عبر التسجيل معرفة الشروط التي تؤهل الشخص للحصول على العملات الأجنبية، وتلك العملات يتم الحصول عليها مع توافق الشروط، بحيث لابد أن يمتلك الشخص المتقدم حساب شخصي مسبق.
ويحتوي الحساب على رصيد كان فيه عملات أجنبية من قبل، مع ضرورة عدم وجود أي قيد على حساب الشخص قد يقف عائق أمان الحصول على العملات وإتمام العملية،و من الضروري أن يتم التأكد من أن الشخص لديه القدرة على رد تلك الأموال وتسديدها في الوقت المحدد بعد الحصول عليها.
خطوات التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية
هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعه من أجل التسجيل في منظومة الاغراض الشخصية التي تسهل بشكل كبير التسجيل عبر الرابط الخاص بها، ومن خطوات التسجيل ما يلي:
- الدخول على موقع حجز العملات الخاص بمصرف ليبيا المركزي
- إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الخاصة بالمستخدم الاسم ورقم الهاتف والبريد وكتابة الرقم الوطني.
- تسجيل رقم جواز السفر.
- تسجيل رمز التأكيد بعد إرساله على الهاتف.
- الضغط على أيقونة حجز العملات الأجنبية.
- تحديد اسم البنك التي ترغب في التعامل.
- تعبئة كل البيانات الموجودة في النموذج.
- دفع المبلغ المطلوب مع اختيار كلمة حجز.