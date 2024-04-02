حل سؤال الحلقة الاخيرة.. رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي وأرقام التسجيل

أطلقت المذيعة مايا العبسي مسابقة جديدة في برنامجها المذاع على قناة “السعيدة الفضائية”، وهي مسابقة طائر السعيدة 2024 والتي تقوم فكرتها على توزيع مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى ألف ونصف ريال، والحصول على الجائزة هناك بعض الشروط والتفاصيل الخاصة بالمسابقة، والتي سوف نطلعكم عليها في هذا المقال حتى تتمكنوا من الفوز بالجائزة.

مسابقة طائر السعيدة 2024

كما ذكرنا سابقا فإن مسابقة طائر السعيدة 2024، هي مسابقة تُذاع على قناة “السعيدة الفضائية” في تمام الساعة العاشرة مساء في دولة اليمن، والمسؤول عن المسابقة هي الإعلامية مايا العبسي حيث تعرض مجموعة من الأسئلة تتنوع ما بين التاريخ و الجغرافيا والرياضيات، ومن يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة يكون هو الفائز في المسابقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة مايا العبسي

ولكي تكون من الفائزين في مسابقة مايا العبسي، هناك بعض الخطوات التي يجب أن تقوم بها للاشتراك في المسابقة وهي: