تحذير خطير من تحديث واتساب الجديد!.. لا تحاول استخدام هذه الأيقونة هتكشف اسرارك

في إطار التحديثات المستمرة من تطبيق واتساب، فقد عمل على إطلاق تحديث جديد لم يتم في السنوات الماضية، مما حذر خلاله من إعداد مخفي داخل التطبيق وشدد على جميع المستخدمين من عدم استخدامه، إضافة إلى أن ذلك جاء عقب إطلاقها لبعض التحديثات في بداية 2024، مما تشهد كافة تطبيقات المراسلات العالمية تغييرات جذرية وأكثر تطورًا ملائمًا مع ما يمر به العالم من تكنولوجيا، إضافة إلى أن التحذير يكون عن طريق سوء فهم التشفير الشامل الذي يتم استخدامها عبر تطبيقات المراسلة التي من بينها واتساب، إذ أنه يعد أمرًا هامًا يجب الإنتباه إليه أثناء التصفح.

تحديث خطير في الوتساب وتليجرام

ووفقًا لموقع “فوربس” العالمي، فأكد بان هناك العديد من المحاولات الكثيرة التي تعمل على تشجيع المستخدمين لنقل محادثاتهم الحالية سواء كانت في تطبيق الواتساب أو التليجرام حيث إن التطبيق يوفر إعداد تصدير من داخل قائمة الدردشة ويمكنك تحديد تيليجرام كمستلم، وعلى الرغم من التحديث أكثر أمانًا إلا أن تليجرام يعد غريبًا عليه لأنه لا يوفر هذا التشغير الشامل بشكل افتراضي، مما يلزم تحديد خيار الدردشة السرية للقيام بالتشفير يدويًا.

تحذير من تحديث تليجرام

ووفقصا للتقارير العالمية الصادرة، فأكد الخبراء بأن التحذير الخاص بالتشفير الشامل لتطبيق تليجرام ليس أمنًا بدرجة كافية، كما أن البرنامج كذلك لا يقوم بتنبيه المستخدم حول خيار الدردشة الأمنة، فضلاً عن أن التحذير الأمني يعد هامًا للعديد من المستخدمين، مما يعمل على سحب المحتوى من منصات المراسلة لكي يزيل الحواجز المصممة لحماية الرسائل.