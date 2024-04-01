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شنطة دولارات و2 كيلو دهب في رمضان! أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024
أصبحت مسابقة الحلم من أكثر المسابقات طلبًا في الوقت الحالي، حيث إنها تقوم على إطلاق بعض المواسم التي تشمل عدد كبير من المتسابقين الراغبين في اجتيازها والحصول على الجوائز المقدمة ما بين الدولارات والذهب وفقًا للمستوى التي يصل إليه المتسابق، كما يمكنك الإشتراك فيها بكل سهولة عبر الأرقام المخصصة لكل دولة، وكما سنوضحه لكم في السطور التالية.
رقم الإشتراك في مسابقة الحلم
يمكنك الإشتراك في مسابقة الحلم عبر الأرقام المخصصة لكل دولة، وفقًا لما يلي:-
- الإشتراك من مصر على أرقم 95458 و95450.
- اشتراك من دولة الأردن على رقم 98880.
- إضافة إلى إمكانية الإشتراك من دولة البحرين على أرقام 2770 و2266.
- كما يمكنك الإشتراك من دولة الكويت على رقم 4141.
- لبنان008821622775627.
- اشترك من المملكة العربية السعودية على رقم 75505 زين، أو 858888 من شركة STC، أو الرقم 300300 من شركة
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
يكون الإشتراك في مسابقة الحلم عبر الأرقام التي تم ذكرها مسبقًا وبإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-
- يتم اختيار الرقم الخاص بكل دولة.
- بعدها يتم إضافة كود الدولة.
- القيام بإرسال رسالة نصية تحتوي على حلم أو Dream أو
- ليتم بعدها الضغط على زر “إرسال”.
- وعندها ستتلقى بعض الأسئلة التي يمكنك الإجابة عليها بكل سهولة.