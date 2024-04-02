HERE..رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر إبريل 2024 عبر موقع وزارة الكهرباء moee.gov.eg

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر إبريل 2024، يتساءل العديد من الأشخاص في بداية كل شهر عن فاتورة الكهرباء، بينما يشكل ذلك بحث العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيا، وذلك بناء على توفر خدمة الاستعلام عن فاتورة التي وفرتها شركة الكهرباء من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر إبريل 2024

لكي يتمكن جميع المواطنين من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر إبريل، هناك عدة خطوات قد كشفت عنها وزارة الكهرباء، لسهولة الاستعلام، وتأتي هذه الخطوات كما يلي:

أولاً، قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء اضغط هنا.

ثانياً، بعد ذلك قم بالنقر فوق أيقونة الخدمات

ثالثاً، اختر خانة الاستعلام عن الفواتير.

رابعاً، سوف تظهر لك كافة أسماء الشركات الخاصة بالكهرباء علي مستوي جمهورية مصر.

خامساً، قم بكتابة قراءة العداد.

سادساً، بعد ذلك قم بتدوين رقم الكود الخاص بك.

سابعاً، قم بالنقر فوق أيقونة الاستعلام، سوف تظهر امامك جميع التفاصيل المتعلقة بفاتورة الكهرباء.

ما هي خطوات الاستعلام فاتورة الكهرباء 2024 بالاسم

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر إبريل من خلال الاسم، عن طريقة تطبيق الكهرباء الخاص بالوزارة، بينما يتم ذلك من خلال الخطوات التالية: