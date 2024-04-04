الحق فوز وخذ عيدية كبيرة.. خطوات وكيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يتساءل الكثيرون حول كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، حيث، تم عرض مسابقة طائر السعادة على قناة السعيدة اليمنية هذا العام لموسم شهر رمضان، الذي يعطي فرصة هائلة للفوز بجائزة نصف مليون ريال اليمني، وذلك عن طريق حل عدة أسئلة يتم طرحها في نهاية كل حلقة من خلال الإعلامية من خلال برنامج طائر السعادة الذي تقدمه الفنانة الإعلامية مايا العبسي، ويُمكنك الفوز بجوائز هذه المسابقة من خلال حل عده اسأله في مختلف المجالات التي يتم طرحها من خلال مايا العبسي في نهاية كل حلقة.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

على كل متسابق يرغب في الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة أن تتوافر في هذه الشروط وجاءت كالآتي:

شرط أن يتحدث اللغة العربية بطلاقة.

شرط أن يكون عربي الجنسية.

شرط ألا يكون عمره أقل من 18 عاما

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

تستطيع مشاهدة برنامج طائر السعيدة عبر قناة السعيدة اليمنية من خلال استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11900

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: hd.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يمكنك الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 من خلال اتباع هذه الخطوات وهي كالآتي: