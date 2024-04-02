هتقبض قبل العيد؟.. حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 لجميع الموظفين – شوف حسابك الان
موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024، مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك قامت الحكومة المصرية ووزارة التضامن الإجتماعي التابعة لها بزيد مرتبات شهر أبريل، بهدف مساعدة الأفراد لسد الاحتياجات الموسمية قبل حلول عيد الفطر، وبناء على ذلك تساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف المرتبات وكم الزيادة المعلن عنها من قبل الوزارة.
متي موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024
يتم صرف رواتب الموظفين بشكل عام في بداية كل شهر ميلادي، بينما تتأخر أحياناً في حالة كانت المصارف في إجازات أسبوعية أو رسمية مثل الأعياد، ولكن أعلنت وزارة المالية هذه الشهر عن موعد صرف مرتبات شهر إبريل بداية من يوم 21 من شهر ابريل، بالاضافة الي أنه يتم صرف الرواتب المتأخرة في أيام (6,7,8) من ذات الشهر، علاوة على ذلك يتم صرف المرتبات بالزيادة المعلن عنها من قبل وزارة المالية.
جدول زيادة المرتبات لشهر أبريل 2024
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة المرتبات لكل المواطنين، بينما تختلف الزيادة بناء على درجات العاملين من الدرجة الممتازة حتى الأول، وإليكم قائمة زيادة المرتبات لجميع الوظائف:
- يتم زيادة المرتبات للدرجة الممتازة الي 12200 جنيه مصري.
- ويتم صرف زيادة بمرتبات درجة سادسة بقيمة تقدر 6000 جنيه مصري.
- تم زيادة رواتب الدرجة الخامسة لتصل الي 6500 بعد الزيادة.
- والدرجة الرابعة تصل رواتبهم الى 7000 جنية بعد الزيادة.
- كذلك تصل مرتبات الدرجة الثالثة إلى 7500 جنيه بعد الزيادة.
- والدرجة الثانية إلى 8000 جنيه مصري.
- بينما يصل مرتبات الدرجة الاولى الى 8200 جنية بعد الزيادة.