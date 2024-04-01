“الموظفين هيطيروا من الفرحة”عدد ايام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص وموعد صلاة عيد الفطر

من المؤكد أن يكون عيد الفطر مناسبة مهمة للعديد من الناس في مصر وحول العالم، ستكون إجازة عيد الفطر 2024 في مصر فرصة للتواصل المعزز بين الأفراد والاحتفال بالتقاليد والعادات الدينية، تاريخ ومعلومات مهمة تحتاج لمعرفتها حول إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والتي سنستعرضها في هذا المقال.

إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

يتوقع أن تكون إجازة عيد الفطر في مصر 2024 تبدأ يوم الاربعاء الموافق 10 أبريل وفقاً للإعلان الرسمي من المعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث يكون اليوم الثامن من إبريل هو اليوم الذي يسبق بدء الإجازة.

عدد ايام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

ستكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 وفقًا لإعلان المعهد يوم 10 من شهر أبريل، حيث تشمل أيام العيد “الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد”، وذلك للموظفين في الحكومة والبنوك، تتكون إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من أربعة أيام فقط، تبدأ من 10 إبريل وحتى 13 من نفس الشهر، وتتضمن أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

وبذلك سيكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 هو 5 أيام للموظفين في القطاع الحكومي و4 أيام للموظفين في القطاع الخاص، كما أن هذه الأيام ستكون مدفوعة الأجر وفقاً لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

يعلن أن موعد صلاة عيد الفطر 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل في القاهرة، حيث من المقرر أداء الصلاة عند تمام الساعة 5:59 صباحًا، كما أن المسلمين سيؤدون صلاة العيد في الرياض عند الساعة 5:36 صباحًا، وسيكون هناك مظاهر احتفالية تعكس فرحة المناسبة في العديد من الدول الإسلامية.