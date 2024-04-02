ال 100 دولار بكام دينار؟!.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في المصاريف الحكومية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تعرضت مصر في السنوات الأخيرة لظروف اقتصادية صعبة أدت الى التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع لأكثر من ستة أضعاف على مدار عشرة أعوام حيث كان سعره في العام 2014 حوالي سبعة جنيهات، وذلك جعل الجميع مهتم بسعر الدولار الذي يؤثر على المستوى المادي لجميع أفراد الشعب، وقد سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنوك حوالي 47 جنيه مصري بعد الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الماضية.