اقتصاد

ال 100 دولار بكام دينار؟!.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في المصاريف الحكومية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

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