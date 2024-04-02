اقتصاد
ال 100 دولار بكام دينار؟!.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في المصاريف الحكومية
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه بعض الدول العربية بسبب انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار جعل البعض يعيش حالة قلق دائم ويتساءل يوميا عن سعر الصرف خصوصا التجار والمستوردين الذين يتأثرون بشكل مباشر بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، وبسبب كثرة التساؤلات المطروحة سنقدم لكم اليوم في هذا المقال سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والجنيه المصري.
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في المصاريف الحكومية
اليوم الاثنين شهد سعر الدولار في العراق استقرار الى حد ما فلم يرتفع على النحو المتوقع، فقد بلغ سعره في المصارف الحكومية والخاصة 131.222 دينار، ونظرا لاهتمام قطاع كبير من الشعب العراقي بأسعار صرف الدولار نستعرض لكم نتائج أبرز عمليات البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي :
- دولار أمريكي = 131.222 دينار عراقي.
- 5 دولار أمريكي = 656.110 دينار عراقي.
- 10 دولار أمريكي = 1.312.220 دينار عراقي.
- 20 دولار أمريكي = 2.624.440 دينار عراقي.
- 25 دولار أمريكي = 3.280.550 دينار عراقي.
- 50 دولار أمريكي = 6.561.100 دينار عراقي.
- 100 دولار أمريكي = 13.122.200 دينار عراقي.
- 200 دولار أمريكي = 26.244.400 دينار عراقي.
- 250 دولار أمريكي = 32.805.500 دينار عراقي.
- 500 دولار أمريكي = 65.611.000 دينار عراقي.
- 1000 دولار أمريكي = 131.222.000 دينار عراقي.
- 2000 دولار أمريكي = 262.444.000 دينار عراقي.
- 2500 دولار أمريكي = 328.055.000 دينار عراقي.
- 5000 دولار أمريكي = 656.110.000 دينار عراقي.
- 10000 دولار أمريكي = 131.222.0000 دينار عراقي.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
تعرضت مصر في السنوات الأخيرة لظروف اقتصادية صعبة أدت الى التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع لأكثر من ستة أضعاف على مدار عشرة أعوام حيث كان سعره في العام 2014 حوالي سبعة جنيهات، وذلك جعل الجميع مهتم بسعر الدولار الذي يؤثر على المستوى المادي لجميع أفراد الشعب، وقد سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنوك حوالي 47 جنيه مصري بعد الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الماضية.