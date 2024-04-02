هتعيد وترتاح.. اسماء كشوفات دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

يرغب الكثير من المواطنين في العراق معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث ما زال البحث مستمر من قبل العديد من المستفيدين في دولة العراق من برنامج الرعاية الاجتماعية لمعرفة أسماء الوجبة الأخيرة التي قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عنها في العراق لهؤلاء الأشخاص والأسر المستحقة خاصة الذين يعانون من وذلك، لتخفيف العبء الاقتصادي والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عن طريق توفير مبلغ مالي بشكل دوري يتم صرفه لهؤلاء المواطنين المستحقين، كما قامت الوزارة بالإعلان عن طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية بشكل الكتروني عبر منصة مظلتي.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

إليكم أهم الأشخاص التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدفعة الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية كالتالي:

العائلات التي يكون دخلها ضئيل.

النساء المطلقات.

النساء الارامل.

الايتام.

أبناء الشهداء.

ذوي الاحتياجات الخاصة

شروط صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

تتوافر عدد من المعايير والشروط لكي يستطيع المواطن أن يستفيد من خدمة الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط هي كالآتي:

شرط أن يكون الشخص من داخل دولة العراق وان يحمل الجنسية العراقية.

شرط أن يكون الشخص يملك إقامة مستمرة في العراق.

شرط أن يكون راتبه الشهري قليل.

شرط أن لا يكون لديه أي عائد مادي من مشروع او أراضي او عقارات او مال في البنك.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية: