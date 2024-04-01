هام وعاجل.. تحميل اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 والشروط المطلوبة للقبول  mohesr.gov.iq

من الأمور التي تشغل بال الكثيرين هي معرفة اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024،حيث أن وزارة التربية قد قامت بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في التعيينات الخاصة بالوزارة، وقد جاءت الاختيارات المتعلقة بالأشخاص المقبولين بناءً عل. بعض الشروط والمعايير التي تم التأكيد عليها من الجهات المعنية.

اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

قامت وزارة التربية بتحديد رابط رسمي يمكن من خلال معرفة اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ويمكن الدخول إليها بصورة مباشرة من هنـــــــــا.

بعد ذلك يجب الضغط على أسماء المقبولين في تعيينات الوزارة.

ومن ثم يجب عليك إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك في الحقول المخصصة لها والتي تتمثل في تاريخ الميلاد ورقم الملف، ويجب التأكد من صحة جميع المعلومات.

في الخطوة التالية يجب النقر على زر بحث.

وأخيرًا سوف تظهر أمامك أسماء جميع الأشخاص المقبولين في تعيينات وزارة التربية والتعليم.

الشروط التي يجب توافرها للقبول في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم داخل دولة العراق بالتأكيد على وجود بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين وجاءت على النحو التالي: