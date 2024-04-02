شهادة ادخار بأعلى نسبة… باعلي عائد علي شهادات الادخار.. اليكم التفاصيل
إن استثمار الأموال في شهادات الادخار يعد واحد من أكثر الطرق الآمنة والموثوقة لتحقيق عوائد مالية مربحة، فهذه الشهادات تعتبر وسيلة مالية تقدمها البنوك والمؤسسات المالية للأفراد الذين يرغبون في الاستثمار وتوفير الأموال بطريقة مضمونة وآمنة، وتعتبر شهادات الادخار من أبرز الخيارات المتاحة للأفراد للاستثمار في السوق المالية، حيث توفر لهم عائد مالي مضمون على الأموال التي يودعونها في البنك لفترة محددة، ومن أهم مميزات هذه الشهادات هي كونها تعتبر آمنة وضمان تحقيق عوائد مالية مرتفعة بنسبة معينة.
شهادات الادخار
تعد شهادات الادخار خيار جيد للأفراد الراغبين في تحقيق عائد مالي مضمون وموثوق على أموالهم، حيث تضمن لهم الحصول على فوائد مالية دون الحاجة إلى التعرض للمخاطر المالية، بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الشهادات للأفراد إمكانية توفير الأموال وزيادة قيمتها عبر الزمن، مما يساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية بشكل أفضل وأسرع، بعد صدور القرار الجديد من البنك المركزي المصري في مارس 2024، تم تعديل نسب الفائدة على شهادات الادخار في مصر.
شهادات الادخار من البنوك
- شهادة الادخار المتدنية من البنك الأهلي: العائد يبدأ بنسبة 30% في السنة الأولى، ثم يتراجع إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة. العائد يتم صرفه بانتظام سنوياً.
- شهادات الادخار البلاتينية من البنك الأهلي: تم تحديث نسب العائد على شهادات الادخار البلاتينية لتتضمن صرف العائد شهرياً، العملاء يمكنهم الاستفادة من هذه الشهادات لمدة ثلاث سنوات، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، تبلغ نسبة العائد في السنة الأولى 26%، و22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.