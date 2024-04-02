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“منحة 2000 دينار جزائري“ التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024 minha.anem.dz والشروط اللازمة
منحة الطفل في الجزائر، هناك العديد من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة ولا يكفي دخلهم لتلبية متطلباتهم وأسرهم، وتهتم الحكومة بشكل أكبر بالطفل المحتاج وتحاول مساعدة أهله في تحمل تكاليف طعامه وشرابه وملبسه وتعليمه لذا أطلقت منحة الطفل والتي تصرف شهريا للأسر ذات الدخل المحدود، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل المنحة وطريقة التسجيل والشروط المطلوبة.
منحة الطفل في الجزائر 2024
تصرف وزاة العمل والتضامن الاجتماعي بالجزائر دعم شهري للمستحقين لمنحة الطفل يبدأ من 1500 دينار جزائري ويصل حتى 2000 دينار، ويتم منح الدعم للأسر المحتاجة التي تعول اطفال في مراحل عمرية مختلفة وتنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة، وتصرف منحة الطفل في الجزائر يوم الثاني والعشرون من كل شهر ميلادي.
التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024
يمكن لمن تتوافر فيهم شروط استحقاق منحة الطفل في الجزائر ان يبادروا بالتسجيل للاستفادة من هذا الدعم، والتسجيل متاح الكترونيا عبر موقع وزارة الضمان الاجتماعي، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات التسجيل :
- الدخول الى موقع وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- التسجيل في المنحة عبر تعبئة نموذج الطلب وإدخال كافة البيانات اللازمة.
- ارفاق المستندات المطلوبة للتحقق من صحة المعلومات المدونة.
- بعد الانتهاء اضغط على “تسجيل” وستتم مراجعة طلبك والبت فيه فورا ومن ثم الرد عليك بالقبول أو الرفض.
ما هي شروط منحة الطفل في الجزائر 2024؟
الشروط التي وضعتها وزارة الضمان الاجتماعي للاستفادة من منحة الطفل في الجزائر جاءت على النحو التالي :
- أن يكون الطفل جزائري ومن أبوين جزائريين.
- وأن يكون مقيم في الجزائر بصفة دائمة.
- ألا يقل عمره عن 6 سنوات ولا يزيد عن 18 سنة.
- أن يكون مسجل بالفعل في وزارة التضامن.