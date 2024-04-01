“هتمتحن امتى؟؟”.. جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل الابتدائية والاعدادية في كل المدارس وفقا لتصريحات وزارة التعليم

جدول امتحانات الترم الثاني 2024، يبحث الالاف من الطلاب عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل الابتدائية والاعدادية بعدما اوشك العام الدراسي الجاري على الانتهاء، حيث من المقرر أن ينطلق ماراثون الامتحانات بعد انقضاء اجازة عيد الفطر في كافة المحافظات والمدارس، على أن تأتي أسئلة الامتحانات وفقا لما تم تدريسه، واليكم جدول الامتحانات وفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم سابقا.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

أما عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 فمن المقرر أن تنطلق الامتحانات لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية، تبدأ من يوم 8 مايو 2024 وحتى يوم 23 مايو 2024، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين، ووفقا لما تم اقراره في الخطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.

امتحانات الترم الثاني 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المديريات التعليمية ستكون مسئولة عن وضع جداول امتحانات الترم الثاني 2024 والإعلان عنها، وفقاً للمواعيد المحددة من قبل الوزارة سابقا، حيث ستعقد الامتحانات لمراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية، فيما تم اصدر تعليمات مهمة بشأن امتحانات صفوف النقل بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وهي: