ثبت الان.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD الجديدة على القمر الصناعي نايل وعرب سات

ازداد عمليات البحث بشكل ملحوظ على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وذلك بفضل محتواها الرائع، حيث أنها تقدم تغطية كاملة للغابات والطبيعة وأيضًا عالم الحيوانات بجانب الاستكشافات من حول العالم، وتمتلك القناة شعبية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي إذ أنها تقدم محتواها مدبلجًا ومترجمًا باللغة العربية، وسوف نوضح لكم التردد الخاص بهذه القناة خلال مقالنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قامت الشركة التابعة للقناة بالإعلان عن تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وذلك حرصًا منها على مساعدة كافة المشاهدين للاستمتاع بأفضل وأعلى جودة صورة، ويمكن تحديث تثبيت القناة بكل سهولة من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

كما وفرت القناة تردد أخر يمكنك من خلاله تثبيت القناة تتمثل معلوماته فيما يلي:

تردد القناة: 11411.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة على عرب سات

يمكن تثبيت القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال المعلومات التالية: