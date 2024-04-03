“إضافات مذهلة”… التحديث الأخير من لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE

عند التحدث عن أشهر ألعاب الفيديو فأول ما سوف نذكره هو لعبة ببجي موبايل، هذه اللعبة الذي يعيش داخلها اللاعبون قدرًا كبيرًا من المتعة والاستمتاع، ودومًا ما تأبى شركة ببجي موبايل أن تتركها بالشكل ذاته، بل تضفي باستمرار بعض التحديثات عليها، والتي تظهر في الجرافيك والأداء المتحسن داخلها، وبجانب هذه التحديثات تتوفر إمكانية شحن ببجي موبايل والتي تمنح اللاعبين مزيدًا من المميزات والإنفرادات.

تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير

تم إدخال تحديث جديد على لعبة ببجي موبايل وهذا ما تعودنا عليه من الشركة المصنعة لـ اللعبة، والتحديث الجديد بالتأكيد سوف يأتي محملًا بمميزات وإضافات عدة تزيد من اللعبة حماسًا ومتعة، وتم طرح هذا التحديث تم اسم ” مود سماء العجائب بإصدار 3.1″، ولكل محبي لعبة pubg mobile يمكنكم تنزيل التحديث الجديد مجانًا من خلال “موقع ببجي موبايل”، أما عن الإضافات التي ستحصل عليها عند تنزيل هذا التحديث فتتمثل فيما يلي:

إدخال مستويات ومغامرات جديدة على اللعبة.

يأتي سريع وخفيف على الجهاز.

يدعم الإصدار الجديد اللغة العربية.

وجود تشكيلة مختلفة من السيرفرات للتحميل، والتي تشمل سيرفر الشرق الأوسط.

إضافة تحديث على خريطة ميرامار.

يضفي التحديث على اللعبة أجواء رمضانية مميزة في سماء اللعبة.

توفير تقنيات وخصائص جديدة تزيد من الاستمتاع داخل اللعبة.

إدخال شخصيات جديدة على اللعبة شملت الجنسين.

إمكانية تسلق الصخور، ووصول اللاعبين لأماكن جديدة.

توفير مركبة UAZ، والتي تأتي بقوة دفع رباعية لتتحمل التضاريس الصعبة.

توفير سلاح M249 SAW وهو يأتي خفيف الوزن وقوي الطلقات.

إجراء تحسينات على حركة الشخصيات وجعلها سهلة وسريعة.

تحميل ببجي موبايل

ازداد عمليات البحث حول كيفية تنزيل لعبة ببجي موبايل، وذلك منذ تاريخ نزول هذه اللعبة في 2017، حيث أُعجب الكثير بما تقدمه من اللعبة من مغامرات، وتنزيل ببجي يتم عبر الخطوات الآتية: