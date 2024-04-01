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“سجل حالاً”.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 2024 في الجزائر وأهم الشروط المطلوبة
شروط التسجيل سكنات عدل 3
تم تحديد عدة شروط من قبل الحكومة الجزائرية للتمتع بفوائد سكنات عدل، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم غير مالك لأي عقار سكني ولم يستفد من أي إعانة مالية للسكن سابقًا.
- على المتقدم تحمل القسط الأول الذي يعادل 25% من قيمة السكن.
- كما يجب على المتقدم تقديم إثبات لقدرته المالية على تسديد الأقساط الشهرية بشكل منتظم.
- يتعين على المكتتب تسديد جميع الأقساط قبل بلوغه سن السبعين.
- في حالة تأخر دفع ثلاثة أقساط شهرية متتالية، سيتم فرض زيادة بنسبة 5% على القسط الشهري.
- كما تحتفظ الوكالة بالحق في فسخ العقد في حال عدم تسديد المتقدم للأقساط لمدة ستة أشهر متتالية.