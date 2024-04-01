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“سجل حالاً”.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 2024 في الجزائر وأهم الشروط المطلوبة

صورة lekaa lekaaمنذ 26 دقيقة
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التسجيل في سكنات عدل 2024
التسجيل في سكنات عدل 2024

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير في الجزائر بدء استقبال طلبات التسجيل في سكنات عدل 2024، يهدف هذا الإعلان إلى توفير فرصة للمواطنين الذين يفتقرون لسكن مناسب بأسعار ميسرة وبخيارات سداد ميسرة أيضًا، بهدف تحسين مستوى المعيشة لهم ولأسرهم، يستهدف البرنامج بشكل خاص الفئات ذات الدخل المتوسط، وللمزيد من التفاصيل حول كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، يرجى متابعتنا للمزيد من المعلومات.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 2024 في الجزائر

اليكم خطوات التسجيل في سكنات عدل 2024 في الجزائر:

  • الذهاب إلى الموقع الرسمي لوكالة الوطنية للسكن الإلكتروني.
  • ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.
  • إدخال الرقم الوطني للبطاقة التعريفية البيومترية لمقدم الطلب.
  • ثم يتم النقر على أيقونة “تسجيل في عدل سكنات 3”.
  • ملء نموذج طلب التسجيل بجميع بيانات مقدم الطلب.
  • بعد ذلك لابد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  • ثم يتم النقر على أيقونة “طباعة إيصال تسليم الملف المحرر”.
  • بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل سكنات عدل 3

تم تحديد عدة شروط من قبل الحكومة الجزائرية للتمتع بفوائد سكنات عدل، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

  • يجب أن يكون المتقدم غير مالك لأي عقار سكني ولم يستفد من أي إعانة مالية للسكن سابقًا.
  • على المتقدم تحمل القسط الأول الذي يعادل 25% من قيمة السكن.
  • كما يجب على المتقدم تقديم إثبات لقدرته المالية على تسديد الأقساط الشهرية بشكل منتظم.
  •  يتعين على المكتتب تسديد جميع الأقساط قبل بلوغه سن السبعين.
  • في حالة تأخر دفع ثلاثة أقساط شهرية متتالية، سيتم فرض زيادة بنسبة 5% على القسط الشهري.
  • كما تحتفظ الوكالة بالحق في فسخ العقد في حال عدم تسديد المتقدم للأقساط لمدة ستة أشهر متتالية.
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صورة lekaa lekaaمنذ 26 دقيقة
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