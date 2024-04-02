تحميل pdf علمي و ادبي.. جدول امتحانات التوجيهي 2024 الاردن جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم جدول امتحانات التوجيهي 2024 الاردن، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالأردن بالإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 والذي سوف يبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 25 يونيو 2024 حتى الإثنين 15 يوليو من نفس العام؛ وذلك حتى يستعد الطلاب وأولياء الأمور للامتحانات استعدادًا جيدًا، ومن خلال هذا سنلقي الضوء على تفاصيل هذا الموضوع.

جدول امتحانات التوجيهي 2024 الاردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن جدول امتحانات التوجيهي 2024 الاردن، بحيث يتضمن هذا الجدول توزيع الاختبارات، والجدول الزمني لكل اختبار، مع تحديد الأوقات الخاصة بكل جلسة امتحانية، وسوف تبدأ امتحانات التوجيهي التكميلي بالأردن اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 وسوف تنتهي يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024، كما أوضحت أن عمليات التسجيل لهذه الاختبارات تكون من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

الجدول التكميلي التوجيهي بالأردن 2024

أما بالنسبة للجدول التكميلي التوجيهي بالأردن للشعبتين العلمية فقد جاء على النحو التالي:

الثلاثاء الموافق 25 يونيو مادة التربية الإسلامية.

الخميس الموافق 27 يونيو مادة اللغة العربية.

السبت الموافق 29 يونيو مادة الرياضيات ورقة أولى.

الثلاثاء الموافق 2 يوليو مادة الرياضيات ورقة ثانية.

الخميس الموافق 4 يوليو مادة علوم الحاسوب خطة 2018.

السبت الموافق 6 يوليو مادة الفيزياء.

الأحد الموافق 7 يوليو مادة علوم الأرض والبيئة.

الثلاثاء الموافق 9 يوليو مادة اللغة الانجليزية.

الخميس الموافق 11 يوليو مادة الكيمياء.

السبت الموافق 13 يوليو مادة العلوم الحياتية.

الإثنين الموافق 15 يوليو مادة تاريخ الأردن.

أما بالنسبة لجدول التكميلي التوجيهي بالأردن الشعبة الأدبية فهو كالتالي: