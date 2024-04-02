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العيد قرب.. طريقة عمل الغريبة الناعمة بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة جربيها ولن تندمي ابدا
مع اقتراب موعد عيد الفطر يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تعد من أهم الحلويات المرتبطة بالعيد، حيث تستعد ربات المنازل لهذه المناسبة المميزة بإعداد البسكويت والكعك والغريبة والبيتي فور، التي تعتبر من الطقوس الرسمية عند المصريين في العيد، وسوف نوضح أفضل طريقة يمكن اتباعها للحصول على غريبة ناعمة ومثالية دون أي أخطاء.
طريقة عمل الغريبة الناعمة
تعد طريقة عمل الغريبة الناعمة من الطرق التي يتهافت العديد من محبي الحلويات لمعرفتها، وسوف نتعرف على مقادير وخطوات عمل هذه الوصفة خلال الفقرات القادمة:
مقادير الغريبة
لتنفيذ الطريقة يجب توفير المكونات التالية:
- عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- سكر بودر بمقدار كوب واحد.
- سمن بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 2 كوب.
- فانيلا بمقدار ملعقة صغيرة.
- رشة من الملح.
- لوز للتزيين.
خطوات عمل الغريبة
لكي تتمكن من إعداد هذه الوصفة يجب تنفيذ التالي:
- أولًا في وعاء يجب خفق السمن لمدة 3 دقائق باستخدام المضرب الكهربائي.
- بعدها يتم إضافة السكر الناعم مع الاستمرار في الخفق لمدة 3 دقائق أخرى.
- ومن ثم يجب وضع الفانيلا والدقيق وأيضًا رشة الملح إلى السمنة التي تم مزجها بالسكر.
- في الخطوة التالية يتم عجن الغريبة جيدًا حتى تتشكل معك عجينة هشة.
- بعد ذلك يجب تغليف العجينة باستخدام ورق سترتش وتوضع داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة.
- ومن ثم يتم تشكيل العجينة الى كور صغيرة بأحجام متساوية وتزين باللوز.
- وترص في صينية بها ورق زبدة، وتوضع لمدة 10 دقائق في فرن ساخن على درجة حرارة 180.
- بعد إخراجها من الفرن تترك حتى تبرد تمامًا ثم توضع في علب الحفظ محكمة الغلق.
- ويمكن أيضًا تقديمها في أطباق التقديم بجوار كوب من الحليب.