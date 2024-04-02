العيد قرب.. طريقة عمل الغريبة الناعمة بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة جربيها ولن تندمي ابدا 

مع اقتراب موعد عيد الفطر يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تعد من أهم الحلويات المرتبطة بالعيد، حيث تستعد ربات المنازل لهذه المناسبة المميزة بإعداد البسكويت والكعك والغريبة والبيتي فور، التي تعتبر من الطقوس الرسمية عند المصريين في العيد، وسوف نوضح أفضل طريقة يمكن اتباعها للحصول على غريبة ناعمة ومثالية دون أي أخطاء.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

تعد طريقة عمل الغريبة الناعمة من الطرق التي يتهافت العديد من محبي الحلويات لمعرفتها، وسوف نتعرف على مقادير وخطوات عمل هذه الوصفة خلال الفقرات القادمة:

مقادير الغريبة

لتنفيذ الطريقة يجب توفير المكونات التالية:

عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

سكر بودر بمقدار كوب واحد.

سمن بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 2 كوب.

فانيلا بمقدار ملعقة صغيرة.

رشة من الملح.

لوز للتزيين.

خطوات عمل الغريبة

لكي تتمكن من إعداد هذه الوصفة يجب تنفيذ التالي: