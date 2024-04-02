حجز العملة الاجنبية 4000 دولار /fcms.cbl.gov.ly | منظومة حجز النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي

أعلن البنك المركزي الليبي عن حجز العملة الاجنبية للأفراد من خلال الرابط الذي يتم التسجيل من خلاله، مع تسجيل بيانات الأفراد، ولكن من يحصلون على العملة لابد أن تنطبق عليهم الشروط المحددة من أجل أن تصرف العملة لهم، فلابد من استيفائهم للشروط المحددة التي تمكنهم من الحصول على العملات بإتباع الخطوات المحددة التي تساعدهم في ذلك.

حجز العملة الاجنبية

ويوفر حجز العملة الاجنبية عبر الرابط الذي تم توفيره بحيث يتم من خلاله التسجيل للحصول على العملات الأجنبية، فقد قام المصرف الليبي بتوفير رابط يتمكن الأفراد من التسجيل من خلاله من أجل الحصول على العملة الأجنبية عبر ذلك الرابط الذي يسهل التسجيل فيه، كما أن المتقدم لحجز تلك العملات لابد أن يكون لديه حساب بنكي بعملة أجنبية من قبل ولابد أن يتجاوز الحد الأقصى وهو 4000 الاف دولار، مع ضرورة أن لا يوجد أي تقييم على الحساب البنكي الخاص بالمسجل ليتم قبوله في الحصول على ذلك، بحيث أنه في حالة وجود أي قيود على الحساب لم يتمكن من الحصول على العملات ولا التسجيل في الرابط.

خطوات حجز العملة الاجنبية

هناك مجموعة من الخطوات المحددة التي يتمكن الفرد من التسجيل فيها وحجز العملة الاجنبية عبر عدد من الخطوات المحددة التي تساعد في التسجيل، حيث أن ذلك الرابط يسهل عملية التسجيل من خلاله عبر الخطوات التالية: