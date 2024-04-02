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“الحجز مُتـــــــاح nid-moi.gov.iq“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 والحالات المستبعدة من الحجز

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 18 دقيقة
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حجز البطاقة الوطنية الموحدة
حجز البطاقة الوطنية الموحدة
حجز البطاقة الوطنية الموحدة
حجز البطاقة الوطنية الموحدة

توجد بعض الحالات التي تستثنى من إمكانية حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر استخدام الخدمة الالكترونية، وعليهم التوجه شخصيا الى مكتب الأحوال المدنية التابعين له والتقدم بطلب استخراج البطاقة، وهذه الحالات هي :

  • إذا كانت البطاقة الوطنية الخاصة بالمتقدم قد أتلفت أو تمت سرقتها.
  • وإذا كان مقيم في محافة اخرى غير التي يتبعها.
  • إذا كان هناك خطأ في بيانات البطاقة الوطنية ويلزم تصحيحه.
  • في حالة تغيير محل السكن.
  • إذا كان من المستفيدين من مؤسسة الشهداء أو من نقل النفوس.
  • في حالة عدم وجود بطاقة وطنية له ولكنه مسجل بالفعل.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 18 دقيقة
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