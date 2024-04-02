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“الحجز مُتـــــــاح nid-moi.gov.iq“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 والحالات المستبعدة من الحجز
حجز البطاقة الوطنية الموحدة من الخدمات المميزة التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، فأصبح الآن بإمكان أي مواطن من مكانه حجز البطاقة دون التوجه لمكاتب الأحوال المدنية، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم وتقليل التكدس في المصالح الحكومية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة والحالات الغير مسموح لها بالحجز الالكتروني.
حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024
يمكن الآن للمواطنين بدولة العراق ممن تجاوزوا السن القانوني لاستخراج البطاقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الانترنت من خلال الخدمة التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات الحجز :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية عبر الضغط على هذا الرابط.
- ادخال البيانات المطلوبة وهي الاسم رباعي واللقب ومحل الإقامة وتاريخ ومحل الميلاد ورقم الهاتف،
- التحديد على الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بدقة.
- من بين المواعيد المتاحة حدد الموعد الذي يناسبك.
- ويمكنك في أي وقت الاستعلام عن الموعد المقرر من خلال الضغط على “استعلام”.
الحالات الغير مسموح لها بحجز البطاقة الوطنية الموحدة
توجد بعض الحالات التي تستثنى من إمكانية حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر استخدام الخدمة الالكترونية، وعليهم التوجه شخصيا الى مكتب الأحوال المدنية التابعين له والتقدم بطلب استخراج البطاقة، وهذه الحالات هي :
- إذا كانت البطاقة الوطنية الخاصة بالمتقدم قد أتلفت أو تمت سرقتها.
- وإذا كان مقيم في محافة اخرى غير التي يتبعها.
- إذا كان هناك خطأ في بيانات البطاقة الوطنية ويلزم تصحيحه.
- في حالة تغيير محل السكن.
- إذا كان من المستفيدين من مؤسسة الشهداء أو من نقل النفوس.
- في حالة عدم وجود بطاقة وطنية له ولكنه مسجل بالفعل.