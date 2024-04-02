“الحجز مُتـــــــاح nid-moi.gov.iq“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 والحالات المستبعدة من الحجز

حجز البطاقة الوطنية الموحدة من الخدمات المميزة التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، فأصبح الآن بإمكان أي مواطن من مكانه حجز البطاقة دون التوجه لمكاتب الأحوال المدنية، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم وتقليل التكدس في المصالح الحكومية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة والحالات الغير مسموح لها بالحجز الالكتروني.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 يمكن الآن للمواطنين بدولة العراق ممن تجاوزوا السن القانوني لاستخراج البطاقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الانترنت من خلال الخدمة التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات الحجز : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية عبر الضغط على هذا الرابط.

ادخال البيانات المطلوبة وهي الاسم رباعي واللقب ومحل الإقامة وتاريخ ومحل الميلاد ورقم الهاتف،

التحديد على الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بدقة.

من بين المواعيد المتاحة حدد الموعد الذي يناسبك.

ويمكنك في أي وقت الاستعلام عن الموعد المقرر من خلال الضغط على “استعلام”.