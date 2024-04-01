“حقيقة ولا اشاعه mof.gov.iq“ حقيقة اعادة سن التقاعد في العراق إلى 63 عام وخطوات الاستعلام عن الراتب

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رغبة الحكومة العراقية في اعادة سن التقاعد إلى 63 عام بدلا من 60 عام، الجدير بالذكر أن رواتب المتقاعدين في العراق كان قد تمت زيادتها بدأ من موعد الصرف الذي بدأ اليوم لشهر أبريل 2024، وتقدم الحكومة العراقية تلك الزيادات المستمرة على رواتب المتقاعدين بهدف رفع مستوى معيشة تلك الفئة من الشعب بعد العناء الطويل الذي بذلوه أثناء فترة عملهم قبل احالتهم إلى التقاعد، وفي هذا المقال سنوضح لكم حقيقة إعادة سن التقاعد إلى 63 عام بدلا من 60 عام فتابعوا معي.

حقيقة اعادة سن التقاعد في العراق إلى 63 عام بدلا من 60 عام

لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الحكومة العراقية حول إعادة سن التقاعد في العراق إلى 63 عام، من جانبه أكدت وزارة المالية أن القرار الذي يخص إعادة سن التقاعد مرة أخرى إلى 63 عام بدلا من المطبق حاليا وهو 60 عام لابد من اقراره بشكل رسمي من قبل الحكومة وليس لها دخل به، كما أكدت وزارة المالية أن هيئة التقاعد ترغب في عودة سن التقاعد إلى 63 عام من جديد للتخفيف من الضغط، مؤكدا أن المالية تتوافق في الرأي مع الهيئة وترغب في اعادة سن التقاعد إلى ما مضى.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب على المتقاعد القيام بها للاستعلام عن راتبه، وهي كالتالي:-