شفرات جاتا سان أندرس | أفضل أكواد وكلمات سر خرافية للعبة جي تي أي سان أندرياس ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ GTA SA Cheat Codes
شفرات جاتا سان أندرس
شفرات جاتا سان اندرس هو ما يبحث عنه محبي اللعبة، فقد صدرت نسخة من ريماستر مع بعض التحسينات التي أضيفت على اللعبة مع إمكانية الاستمتاع بكل مميزات اللعبة، بحيث أن تلك الإنجازات التي توجد مع الشفرات الحديدة تمنع الكؤوس والإنجازات، وتحتوي القائمة على كلمة سر والتي تقدم بحسب النسخة، تتيح كلمات السر إمكانية الحصول على الكؤوس وهو ما نوضحه في السطور التالية.
شفرات جاتا سان اندرس
يتم تشغيل شفرات جاتا سان اندرس الخاصة باللعبة من خلال لوحة المفاتيح مع إدخال الأحرف الكبيرة بدون أن يتم ترك فواصل بين تلك الأحرف بحيث يتم استخدام تلك الشفرات، ويمكن الحصول على تلك الشفرات واستخدامها للهاتف بسهولة بدون أي مشاكل كما يتم استخدام القوة الموجودة فيها لكي تساعدك في ربح اللعبة.
أنواع شفرات جاتا سان اندرس
تلك الشفرات يمكن استخدامها في اللعبة في العديد من المواضع باللعبة، وتلك الشفرات كالتالي:
- شفرة إصلاح السيارة مع كسب الصحة والدرع والمال وهو HESOYAM.
- شفرة الحصول على عدد كبير من الصحة وهي BAGUVIX
- شفرة يمكن للاعب أن يحصل على عدد كبير من الأوكسجينCvwkXAM
- شفرة الحصول على حزمة من الأسلحة من رقم 1 Lxgiwyl
- منح حزمة من الأسلحة رقم 2 PROFESSIONals l
- الحصول على مجموعة من الأسلحة من رقم 3 Uzumymw.
طريقة تفعيل شفرات جانا سان اندرس
يمكن تفعيل شفرات جاتا سان اندرس في نسخة الآندرويد بحيث أنه هناك كلمات غش مخصصة لأجهزة الآندرويد، بحيث لابد من تسجيل كلمات السر المخصصة لنسخة الحاسوب، ويمكن تسجيل الشفرات في الآندرويد كالتالي:
- توصيل لوحة مفاتيح بالهاتف الذكي مع تسجيل كلمة سر غش الهاتف.
- تحميل تطبيق يمكن من خلاله فتح لوحة مفاتيح في اللعبة بحيث يمكن أن تستخدم اللوحة الرقمية في إدخال الكلمات.