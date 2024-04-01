وزارة الأوقاف توضح الموعد الرسمي لصلاة عيد الفطر في مدن الأردن وفقاً للحسابات الفلكية لعام 2024

جاء الإسلام بعيد الفطر على المؤمنين في مختلف أنحاء العالم كمكافأة لهم على جهودهم وتفانيهم في صيام شهر رمضان الكريم منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، ويحل عيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال، مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل، ويتساءل العديد من المواطنين في الأردن بخصوص مواعيد صلاة عيد الفطر لعام 2024، حيث قامت الوزارة بتحديد هذه المواعيد في جميع المحافظات، وسنتعرف عليها فيما يلي.

موعد صلاة عيد الفطر في الأردن لعام 2024

يشكل موعد إقامة صلاة عيد الفطر مصدر اهتمام كبير للمواطنين الأردنيين، يأتي عيد الفطر المبارك في اليوم الأول بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، الموافق لليوم الأول من شهر شوال، ويتم تحديد الموعد الرسمي للصلاة الخاصة بهذا العيد بعد رؤية الهلال، لتحديد أول أيام العيد، ومن خلال الحسابات الفلكية، يتوقع أن يتزامن اليوم الأول من عيد الفطر لعام 2024 مع التاسع من أبريل، وهذا وفقاً لإعلان رئيس الحكومة الأردنية “بشر الخصاونة”.

جدول مواعيد صلاة عيد الفطر في المحافظات الأردنية

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأردن جدولاً يوضح توقيت صلاة عيد الفطر المبارك، والذي يختلف من محافظة لأخرى، وفقاً لما يلي: