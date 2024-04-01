“اكتب اسمك” لينك ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 استخرج عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمنية

لينك ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 بدأ البحث يزداد على هذا الرابط، وذلك إعلان الإدارة العامة للاختبارات عن هذا الرابط، وعن موعد الامتحانات، حيث تعد أرقام جلوس أهم الأمور لطلاب القسم العلمي، والأدبي في الثانوية العامة، علاوة على ذلك فإن هذه المرحلة تعتبر أهم المراحل الدراسية لطلاب اليمن، لذا في موقعنا سنوضح كافة التفاصيل.

لينك ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

لينك ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 سنوضح في السطور القادمة طريقة الاستعلام على أرقام الجلوس كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالإدارة العامة للاختبارات .

الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

إدخال اسم الطالبة أو الطالب الذي يرغب في معرفة رقم جلوسه.

تحديد نوع الصف الذي يوجد به الطالب.

الضغط على خيار”البحث عن رقم المقعد”.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل التي تخص نتيجة استعلامك.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي باليمن

وفي إطار الحديث عن موقع ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 فإن وزارة التربية والتعليم باليمن صرحت عن اقتراب امتحانات منتصف العام لطلاب الصف الثالث الثانوي، لذلك طالبت الوزارة من الجميع الالتزام بالقواعد للمحافظة على سلامة جميع الطلاب، وذلك لتجنب انتشار الأمراض والأوبئة في اللجان.

وتابعت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 22 من شهر يونيو المقبل، وأكدت على ضرورة أن يدرس الطلاب بشكل جيد قبل الامتحانات، وتنتظر الآن الوزارة اقتراحات الطلاب بخصوص جدول الامتحانات.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الاختبارات

إليكم أبرز الأوراق المطلوبة عند التقديم كما يلي: