 أخر اصدار للأندرويد .. خطوات تنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold النسخة الأصلية الجديدة بميزات استثنائية ضد الحظر

يقوم الكثيرون بالبحث عن الوتساب الذهبي وذلك حيث انه انتشر عنه أنه نسخة تتميز بالأمان والثقة والحفاظ على معلوماتهم الشخصية، ويستطيع الشخص أن يقوم بالإعتماد عليها حيث تميزت الإصدارات الجديدة منه بعدة مميزات، وهى القدرة على حماية بيانات المستخدمين وذلك من أجل أن لا يقوم أحد باختراق معلوماتهم أو التجسس عليهم لذلك فإن الكثير يفضلون استخدام الفوائد التي يحتوي عليها هذا التطبيق، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بذكر لكم مميزات واتساب الذهبي، وما أهم المعلومات عن الواتس اب الذهبي.

تشغيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold النسخة الأصلية

واتساب الذهبي هو واتساب يقوم على الحفاظ على معلوماتك الشخصية بشكل كبير، وتستطيع من خلال هذا التطبيق أن تقوم بإنشاء مجموعة للعائلات والأصدقاء وذلك لكي تستطيع التواصل معهم، ومن الجدير بالذكر أنه هناك ثلاث نسخ من الواتس اب الذهبي، وهذه الثلاث نسخ تحتوي على ألوان مختلفة مثل اللون الأحمر، و الأزرق و النسخة الذهبية، وهناك نسخ معدلة و متعددة من هذا التطبيق ولكن التطبيق الأصلي و الأفضل هو واتس اب الذهبي، و قد حصل هذا التطبيق على إعجاب الكثير من الذين قاموا باستخدامه وتجربته.

مميزات واتساب الذهبي

يحتوي واتساب الذهبي على عدة مميزات مختلفة جعلت كثير من الأشخاص يقومون بتحميل هذا التطبيق وهذه المميزات هي:

تستطيع القيام بإجراء أتصال وذلك دون دفع أي رسوم ولكن تحتاج إلى اتصال بشبكة الانترنت.

يعد واتساب الذهبي آمن تماما ولا يحتوي على أي فيروس.

يعد هذا التطبيق ضد الحظر.

يتم تحديث واتساب الذهبي على حسب أخر اصدار دائما.

هذا التطبيق يدعم جميع الأجهزه المختلفه مثل أجهزة الكمبيوتر والأيفون وأيضا أنظمة التشغيل أندرويد ويندوز وغيرها من الأنظمة الرائعة والمميزة جدا.

خطوات تنزيل تطبيق WhatsApp gold على جوالك بآخر تحديث