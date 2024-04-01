تردد القنوات

“لولو بتسمع كلام ماما“ تردد قناة وناسة لولو للاطفال على القمر الصناعي نايل سات.. استقبليها حالا

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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قناة وناسة
قناة وناسة

يعمل المسئولون عن قناة وناسة على تطوير القناة وتحديثها لتقديم أفضل خدمة للمشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث يتم تغيير ترددات القناة بشكل دوري لوصول القناة لمتابعيها بصورة واضحة وصوت نقي دون التعرض لأي تقطيع بالإشارة أو مشاكل بالبث، وتقدم القناة محتواها على قمرين صناعيين بشكل مجاني على مدار الساعة دون توقف، وبجودة اتش دي على العرب سات، وفيما يلي إعدادات تردد القناة على العرب سات :

  • القمر الصناعي : عرب سات
  • التردد : 11270
  • الاستقطاب : عمودي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 3/4
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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