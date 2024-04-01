“لولو بتسمع كلام ماما“ تردد قناة وناسة لولو للاطفال على القمر الصناعي نايل سات.. استقبليها حالا
قناة وناسة هي واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال وقد حازت على شهرة واسعة وانتشار كبير في السنوات الأخيرة وذلك لما تقدمه من محتوى مختلف ومتميز أستطاع أن يجذب اليه الأطفال ليظلوا بالساعات يشاهدونها دون شعور بالملل أو السأم، ويبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد القناة لضبطها على جهاز الاستقبال حتى يستمتع أبناءهم بمتابعتها، وفي هذا المقال نعرض لكم تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة وناسة نايل سات
قناة وناسة استطاعت أن تحظى بإعجاب الأطفال وأولياءهم أيضا كونها تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، فالأمر لا يقتصر على أغاني جميلة بإيقاع مميز ولكنها أيضا تتضمن تعاليم دينية وأخلاقية وسلوكية عديدة يستفيد منها الأطفال في حياتهم، كما أنها بديل جيد وآمن للتليفونات المحمولة التي أصبحت تشغل وقت الأطفال دون ضمان الأهل للمحتوى الذي يشاهدوه من خلالها، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة ضبط إعدادات تردد قناة وناسة ومن ثم يمكنكم مشاهدتها فورا والاستمتاع ببرامجها المميزة :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة عرب سات
يعمل المسئولون عن قناة وناسة على تطوير القناة وتحديثها لتقديم أفضل خدمة للمشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث يتم تغيير ترددات القناة بشكل دوري لوصول القناة لمتابعيها بصورة واضحة وصوت نقي دون التعرض لأي تقطيع بالإشارة أو مشاكل بالبث، وتقدم القناة محتواها على قمرين صناعيين بشكل مجاني على مدار الساعة دون توقف، وبجودة اتش دي على العرب سات، وفيما يلي إعدادات تردد القناة على العرب سات :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4