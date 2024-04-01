“استعلم باسمك” موقع ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 ارقام 3 ثانوي عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

موقع ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 من المواضيع التي يتم تداولها بشكل كبير خلال الوقت الراهن في اليمن، وخاصة بعدما قامت الإدارة العامة للاختبارات بالإعلان عن أرقام جلوس طلاب القسم العلمي والأدبي، لذا نجد بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن هذه الأرقام في تزايد وذلك نتيجة لأهمية الأرقام الجلوس التي تساعد في تنظيم الامتحانات، ومعرفة كل طالب مقعده في اللجنة الامتحانية، بناءً على ذلك سهلت وزارة التربية والتعليم اليمنية طريقة الاستعلام عن هذه الأرقام بشكل إلكتروني.

موقع ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

الاستعلام عن موقع ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 يتم في بضعة خطوات كالتالي:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للاختبارات.

النقر على خيار”الخدمات الإلكترونية”.

إدراج اسم الطالب الذي يريد أن يعرف رقم الجلوس الخاص به.

حدد الصف الذي يكون مقيد فيه الطالب، وهنا سيتم تحديد “الصف الثالث الثانوي”.

أنقر على أيقونة “بحث عن رقم المقعد”.

ستظهر جميع التفاصيل التي تخص رقم مقعدك أمامك.

تساعد هذه العملية المنظمة في تسهيل الأمور على أولياء الأمور والطلاب، لذلك أطلقت لهم الوزارة هذا الرابط للاستعلام.

مواعيد امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي باليمن

موقع ارقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 أعلنت عنه الوزارة حتى يستطيع كل طالب من معرفة مقعده، وصرحت أيضًا أن امتحانات العام الحالي ستكون أول أيامها يوم 22 من شهر يونيو القادم، وبناءً على ذلك طالبت الوزارة جميع الطلاب ببذل أقصى جهدهم في المذاكرة حتى يحصلون على أعلى الدرجات في الاختبارات.

كما دعت الوزارة الطلاب بشأن إعطاء مقترحات في ترتيب المواد في الجدول، وذلك حتى يتم تحديد أمثل جدول بالنسبة لهم، بالإضافة إلى ذلك فإن من المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول بشكل نهائي ورسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.