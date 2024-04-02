حقكك حلمك.. رابط الاشتراك في مسابقه الحلم 2024 واكسب 100000$ مع مصطفي اغا

يعد الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها في الفترة الأخيرة، حيث تعد مسابقة الحلم من المسابقات الشهيرة في الوطن العربي منذ عام 2007 حتى وقتنا هذا وهي من تقديم مصطفى الأغا، حيث تقدم للفائزين جوائز ثمينة يوميًا وأسبوعيًا تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نبين تفاصيل مسابقة الحلم.

الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم الخاص ببلدك، أو من خلال تحميل تطبيق برنامج الحلم من خلال متجر بلاي ستور للهواتف الأندرويد، أو متجر آب ستور للهواتف الايفون، ويمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابحث عن رقم مسابقة الحلم المخصص للبلد التي تقيم بها.

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم باللغة العربية أو كلمة Dream باللغة الإنجليزية إلى الرقم التابع لبلدك.

قم بالإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليك بطريقة صحيحة.

وبذلك يكون قد تم اشتراكك في المسابقة.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام التالية:

من المملكة العربية السعودية من خلال رقم: 650444.

من الإمارات العربية المتحدة من خلال رقم: 6070.

من الكويت من خلال رقم: 4141.

من جمهورية مصر العربية عبر رقم: 98880، 95458.

من عمان عبر رقم: 90434.

من البحرين عبر رقم: 94000.

من العراق عبر رقم: 2770.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها عند الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وهي كالتالي: