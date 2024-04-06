“سجل هنا”.. كيفية التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

لما تتمتع به شركة دخون الإماراتية من مكانة عالمية في البلاد، والتي تعتبر من أهم الشركات المتخصصة في مجال العطور في شتى أنحاء العالم، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل والشروط المطلوبة في مسابقة دخون الإماراتية حتى يتمكنوا من ربح الجوائز المقدمة من قبل الشركة، ونوضح فيما يلي تلك الشروط والطريقة الصحيحة للتسجيل.

التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

قامت شركه دخون الإماراتية بالإعلان عن كيفية التسجيل في المسابقة وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الإنضمام خلال شهر رمضان الكريم و نبين تلك الخطوات فيما يلي:

أولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع دخون الإماراتية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة الإسم كاملا والرقم السري الخاص بالمتقدم.

ثالثا: ملئ الإستمارة المتواجدة بكافة البيانات المطلوبة من قبل المتسابق مع التأكد من صحتها.

رابعا: لابد أن يقوم المتسابق بشراء أحد منتجات الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص مع دفع قيمة ذلك المنتج.

خامسا: بعد شراء المنتج لابد للمتسابق من الإحتفاظ بالفاتورة الخاصة بعملية الشراء التي قام بها.

سادسا: يقوم المتسابق بتدوين رقم الفاتورة الخاصة به في السحب وبعد ذلك تقوم الشركة باختيار مجموعة من الفائزين وذلك لظفرهم بالجوائز المقدمة من الشركة.

شروط مسابقة دخون الإماراتية

قامت شركه دخون الإماراتية بالإعلان عن بعض الإشتراطات التي يجب توافرها في من يريد التقدم للإشتراك في المسابقة حتى يقوم بربح جوائز قيمة وتلك الشروط هي: