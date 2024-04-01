تحميل واتساب الذهبي تحديث في الجول بلا حظر ✅ مزايا خفية عن الجميع وتحديثات خطيرة عن الواتس العادي! whatsapp gold ابريل

في ظل الإصدارات الجديدة التي يتم إطلاقها في عالم المراسلة السريعة، تم مؤخرًا إطلاق تطبيق واتساب الذهبي إصدار أبريل بمميزات جديدة غير الواتس العادي، ومن أبرز هذه التحديثات هو أن التطبيق ضد الحظر، كما أن خيارات الخصوصية متطورة وتُتيح تجربة ملائمة للتواصل السهل والسلس، وغير ذلك من المميزات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عقب تنزيل التطبيق على هاتفك الجوال.

مميزات واتساب الذهبي إصدار أبريل 2024

هناك بعض المميزات التي يتميز بها واتساب الذهبي عن غيره من برامج المراسلة السريعة، وفقًا لما يلي:-

اصدار أبريل ضد الحظر.

كذلك يمكنك تنزيل الصور والفيديوهات من حالات الواتساب.

إرسال رسالة إلى عدد كبير لجميع جهات الإتصال.

إمكانية إخفاء العلامة الزرقاء سواء في الإستلام أو المراسلة.

ميزة إخفاء علامات الصح الثانية وقت استلام الرسالة.

إخفاء حالة شاهدت التي تُشير إلى مشاهدة حالات الواتساب.

إمكانية جدولة الرسائل الجماعية في وقت محدد.

إخفاء جاري الكتابة.

إخفاء حالة متصل الأن.

تحديث واتساب الذهبي

يمكنك تحديث واتساب الذهبي وفقًا لأخر إصدار له كما في الخطوات الأتيه:-

القيام بفتح الإعدادات.

الضغط على زر “التحديثات”.

ليتم بعدها الضغط على تحديث.

وفي النهاية ستتمكن من الحصول على جميع المميزات الجديدة التي يوفرها التطبيق.

تطبيق واتساب الذهبي متاح على جميع تطبيقات جوجل بلاي واب ستور لمختلف الأجهزة ويمكنك تنزيله بأخر إصدار.