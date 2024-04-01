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“من هُنــــــا aadl“ تسجيل aadl 3 سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 الوكالة الوطنية للتشغيل 

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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تسجيل aadl 3
تسجيل aadl 3

التسجيل في aadl 3 متاح الكترونيا وبذلك يمكن للراغبين في التقديم على الوحدات السكنية بالمشروع الدخول بسهولة الى الرابط الذي أطلقته وزارة السكن والعمران في الموعد المقرر وتقديم الطلب واختيار الوحدة المرادة وإدخال المعلومات المطلوبة، وفيما يلي رابط وطريقة التقديم بالخطوات :

  • الدخول الى موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من خلال الضغط على هذا الرابط.
  • كتابة بيانات تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
  • قم بالدخول الى مشروع سكنات عدل 3 للتسجيل.
  • عليك تعبئة استمارة الطلب وادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.
  • بعد الانتهاء اطبع الاستمارة لتقديمها عند الحاجة.

    تسجيل aadl 3
    تسجيل aadl 3

شروط التسجيل في aadl 3

هناك بعض الشروط اللازم توافرها في المتقدم للتسجيل aadl 3 والتي وضعتها وزارة الاسكان الجزائرية، والتي يتم من خلالها التحقق من استحقاقية المواطن لهذا الدعم من عدمه، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :

  • أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
  • ألا يقل عمره عن 20 عاما.
  • ألا يكون لدى المتقدم سكن خاص او أراضي سكنية.
  • أن يكون لديه حساب شخصي ببنك من بنوك الدولة.
  • وأن يتراوح الراتب الشهري للمتقدم ما بين 24 ألف دينار و 118 ألف دينار.
  • أن يقر من خلال تعهد رسمي على عدم تحويل نشاط الوحدة لغير السكن، وعدم بيعها لأي سبب.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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