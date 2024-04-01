“من هُنــــــا aadl“ تسجيل aadl 3 سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 الوكالة الوطنية للتشغيل 

تسجيل aadl 3، تقدم الحكومة الجزائرية العديد من برامج الدعم السكنية لمساعدة المواطنين على الحصول على سكن خاص بتسهيلات كبيرة، وينتظر الكثيرين المبادرات التي تنزل كل فترة للإعلان عن إتاحة التقديم على الوحدات السكنية في العديد من المناطق والمحافظات، وقريبا سيطرح مشروع سكنات عدل 3 والذي يسعى الكثيرون للحصول على وحدات به بعد نجاح المشروعات السابقة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة.

رابط تسجيل aadl 3 سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 الوكالة الوطنية للتشغيل

التسجيل في aadl 3 متاح الكترونيا وبذلك يمكن للراغبين في التقديم على الوحدات السكنية بالمشروع الدخول بسهولة الى الرابط الذي أطلقته وزارة السكن والعمران في الموعد المقرر وتقديم الطلب واختيار الوحدة المرادة وإدخال المعلومات المطلوبة، وفيما يلي رابط وطريقة التقديم بالخطوات :

الدخول الى موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من خلال الضغط على هذا الرابط.

كتابة بيانات تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

قم بالدخول الى مشروع سكنات عدل 3 للتسجيل.

عليك تعبئة استمارة الطلب وادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.

بعد الانتهاء اطبع الاستمارة لتقديمها عند الحاجة.

شروط التسجيل في aadl 3

هناك بعض الشروط اللازم توافرها في المتقدم للتسجيل aadl 3 والتي وضعتها وزارة الاسكان الجزائرية، والتي يتم من خلالها التحقق من استحقاقية المواطن لهذا الدعم من عدمه، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :