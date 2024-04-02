بزيادة 100 ألف دينار عراقي .. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024  وخطوات الاستعلام وزارة المالية العراقية

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة، قامت وزارة المالية العراقية بالكشف عن وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في العراق بعد أن تم التصديق على القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء العراقي خلال الفترة الأخيرة بزيادة الرواتب لكافة المتقاعدين بما يصل إلى 100 ألف دينار عراقي، حيث وصل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي، وعلى الرغم من أن الزيادة قد جاءت منذ أقل من 3 شهور ماضية، إلا أن هناك العديد من المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على الزيادة حتى الآن، ولذلك فقد اكدت وزارة المالية العراقية أنها تعمل على قدم وساق لمحاولة مراجعة كافة الشكاوى وصرف الزيادات في مواعيدها المقررة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة

وفقا للقرارات الأخيرة الصادرة من قبل وزارة المالية العراقية، فقد تم زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 ليكون الحد الأدنى بقيمة 500 ألف دينار عراقي، ويأتي سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة 2024 على النحو التالي:

يصل راتب المتقاعد عن العمل الذي كان 400 ألف دينار، إلى 500 ألف دينار عراقي بزيادة 100 ألف دينار.

أما عن المتقاعد الذي يحصل على راتب 500 ألف دينار عراقي، فسوف يحصل على 600 ألف دينار عراقي.

من كان يحصل على راتب 600 ألف دينار، سيكون بقيمة 700 ألف دينار عراقي.

أما من كان يحصل على راتب 700 ألف دينار، فسوف يحصل على 800 ألف دينار عراقي.

كما ان المتقاعد الذي يحصل على 800 ألف دينار، فسوف يحصل على 900 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

للتعرف على سلم رواتب المتقاعدين في العراق، يمكنك الدخول على موقع وزارة المالية واتباع ما يلي:

الدخول على رابط موقع وزارة المالية العراقية.

كتابة اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية.

تحديد خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إدخال جميع بيانات الراتب.

الضغط على زر الاستعلام.

وقد تم صرف رواتب المتقاعدين فى العراق اليوم الاثنين الأول من نيسان 2024 حيث اعلن مصرف الرشيد عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الحالي خلال الساعات الماضية.