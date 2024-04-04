“هنا الموعد المحدد”..موعد صب منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

تكملة لما يقوم به الديوان الوطني لحقوق المؤلف منذ أكثر من 50 سنة قام بالإعلان عن موعد صرف منحة التقاعد التكميلي لأول ثلاثة أشهر من العام الحالي 2024 والتي يقدمها الديوان للمؤلفين الجزائريين الذين لديهم عضوية وحفاظا من قبل الديوان على حقوق الأعضاء سواء كانت مالية أو قانونية.

موعد صب منحة التقاعد التكميلي

قام الديوان الوطني لحقوق المؤلف بالجزائر بالإعلان عن ميعاد صرف منحة التقاعد التكميلي ومنحة الشيخوخة لأول ثلاثة أشهر من العام الحالي 2024 وجاءت كالآتي:

يقوم الديوان الوطني بالجزائر بصرف منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة بداية من يوم 1 أبريل 2024

يقوم الصندوق الوطني بصرف ما يقارب مبلغ 40 مليون دينار جزائري وذلك للأشخاص المستحقين لمنحة التقاعد التكميلي والمقدر عددهم بأكثر من 549 مواطن جزائري

يقوم الصندوق الوطني بصرف ما قيمته مليون و400,000 دينار جزائري وذلك للمستفيدين من منحة الشيخوخة والذين يبلغ عددهم تقريبا 94 شخصا

حرصا من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية لتحسين المستوى المعيشي للأفراد المتقاعدين و لعيش حياة كريمة قام السيد المدير العام لصندوق الوطن الجزائري بالتأكيد على أن القانون يقوم بإعطاء الزيادة السنوية المستحقة على قيمة المعاش الذي يصرف للمواطن

شروط الحصول على منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة بالجزائر 2024

حتى يتمكن المواطن الجزائري من الحصول على منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024 قام الصندوق الوطني الجزائري بتحديد بعض الإشتراطات التي يجب توافرها في من يحق لهم صرف تلك المنحة: