قنوات الأطفال على تردد واحد.. تردد قناة طيور الجنة وماجد و كرتون نتورك 2024 سلي وضحك أطفالك

قنوات الأطفال هي من أكثر القنوات الفضائية المحببة للعديد من الأشخاص، ولا يمكن الإستغناء عنها في كل بيت، إضافة إلى أن هذه القنوات تقوم بعرض محتوى طفولي مميز يُلبي احتياجات الصغار، وتعمل على تقديم العديد من البرامج الكرتونية والرسوم المتحركة وغيرها من الأفلام التي تهتم بها الأطفال في جميع أنحاء دول العالم العربي، ويمكنك التعرف على أبرز هذه الترددات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 نايل سات

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي منها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11310.

استقطاب قناة طيور الجنة يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

تردد قناة ماجد 2024 النايل سات

ويمكن كذلك التعرف على التردد الجديد لقناة ماجد أطفال على النايل سات، وفقًا للأتي:-

النايل سات هو قمر صناعي ماجد.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما معامل الترميز للقناة يكون 27500.

التردد فهو 11277.

تردد قناة كرتون نتورك 2024 النايل سات

ويسهل التعرف على التردد الجديد لقناة كرتون نتورك، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي يكون نايل سات.

التردد فهو 12225.

استقطاب قناة كرتون نتورك يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

كيف استقبل قنوات الأطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نص على الأتي:-