بدأ العد التنازلي.. موعد امتحانات التوجيهي 2024 في الأردن.. وزارة التربية والتعليم تعلن الموعد الرسمي

ينشغل الطلاب والطالبات موعد امتحانات التوجيهي 2024 في الأردن، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقترابها، مما يدفع البعض للتساؤل عن مواعيد الاستعداد الرسمية للامتحانات، بالإضافة إلى ذلك، يبحثون عن كيفية التسجيل في الاختبارات، وتوفر الوزارة الخدمة إلكترونيا لتسهيل هذه العملية وتوفير الوقت والجهد للطلاب، سنلقي نظرة على الخطوات اللازمة للتسجيل في الاختبارات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية المحددة من قبل الوزارة.

موعد امتحانات التوجيهي 2024 في الأردن

تعد مرحلة الثانوية العامة التوجيهي من أهم المراحل في حياة الطلاب، حيث تمثل الانتقال من المرحلة الثانوية إلى التعليم الجامعي، ينبغي على للطلاب والطالبات الاهتمام بهذه المرحلة لضمان انضمامهم إلى الكلية التي يطمحون للالتحاق بها، بناءً على ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأجيل موعد امتحانات التوجيهي 2024 في الأردن بالساعات الطويلة، مما يتيح للطلاب الوقت الكافي للتحضير للاختبارات، فعلى سبيل المثال، من المقرر أن تبدأ امتحانات هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، حيث تفتح اللجان الامتحانية أبوابها في تمام الساعة 10 صباحاً للجنة الأولى، وفي الساعة 1:00 ظهراً للجنة الثانية.

ما هي خطوات التسجيل في الاختبار التوجيهي بالاردن 2024

وزارة التربية والتعليم في الأردن أعلنت عن جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الاختبارات المنزلية في 27 و 28 مارس، فيما وضعت الوزارة شروطًا لتسجيل الطلاب في الاختبارات التوجيهية، وتتضمن الخطوات التالية: