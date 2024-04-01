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“بزيادة تقدر بنحو 100 الف دينار عراقي“ المالية العراقية تعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤ اليوم mof.gov.iq

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 36 دقيقة
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صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤
صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 36 دقيقة
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