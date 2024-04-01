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“بزيادة تقدر بنحو 100 الف دينار عراقي“ المالية العراقية تعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤ اليوم mof.gov.iq
صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤، بعد تزايد التساؤلات عن موعد صرف رواتب المتقاعدين والزيادة المتوقعة التي ينتظرها الكثيرون، قررت الحكومة العراقية الرد على التساؤلات المطروحة، لذا أعلنت وزارة المالية عبر بيان رسمي عن تفاصيل رواتب التقاعد لهذا الشهر والشهور القادمة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد صرف راتب التقاعد لشهر أبريل وطريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد الكترونيا، وشروط استحقاق الراتب.
صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤
في البيان الصادر عن وزارة المالية العراقية تم الإعلان عن زيادة راتب التقاعد ليصل الى 100 ألف دينار شهريا وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المادية عليهم، كما كشفت الوزارة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤ والذي من المقرر أن يكون يوم 25 من الشهر وهو الموعد المعتاد لصرف الرواتب كل شهر إلا إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل الصرف ليوم أو أكثر حتى بداية أيام العمل الرسمية.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ٢٠٢٤
للتيسير على المواطنين خصوصا كبار السن منهم قامت وزارة المالية بإطلاق خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة المالية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- من بين قائمة خدمات المتقاعدين اختر طلب الراتب.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، واضغط على “استعلام”.
- ستظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب ومن بينها موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤.
ما هي شروط استحقاق راتب التقاعد؟
- أن يكون عراقي الجنسية ومقيم بالعراق بصفة دائمة.
- ألا تكون مدة عمل المتقاعد في الجهات الحكومية لا تقل عن 20 عاما.
- أن يكوت عمره يتجاوز 60 عاما.