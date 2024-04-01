“بزيادة تقدر بنحو 100 الف دينار عراقي“ المالية العراقية تعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤ اليوم mof.gov.iq

صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤

في البيان الصادر عن وزارة المالية العراقية تم الإعلان عن زيادة راتب التقاعد ليصل الى 100 ألف دينار شهريا وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المادية عليهم، كما كشفت الوزارة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤ والذي من المقرر أن يكون يوم 25 من الشهر وهو الموعد المعتاد لصرف الرواتب كل شهر إلا إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل الصرف ليوم أو أكثر حتى بداية أيام العمل الرسمية.